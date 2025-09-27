Advertisement
Top 10 News Today: ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:52 AM IST

Top 10 News Today: ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଏସ୍‍ଏନଏଲ୍‍ର ୪ଜି ସେବା ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ସେବା ଲାଗି  ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ୯୭ହଜାର ୫୦୦ ଟି ମୋବାଇଲ୍‍ ଟାଓ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସେ ରେଳବାଇ, ଶିକ୍ଷା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୬୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍‍ଘାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆର୍ଲଟ ଜାରି
ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସକାଳୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ, ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।

ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ୪ ଗେଟ
ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୪ଟି ଗେଟ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୬ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ । ଶୁକ୍ରବାର ମୋଟ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪ ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।  ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରବାର ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ୨୦ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ଆଜି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।

ଆଜି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା । ରାଜ୍ୟର ୧୯୩ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ । ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ୭୫୦୦୦ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଆଜି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଦିନ ସାଢେ ୧୧ଟା ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ପେପର-୧ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୪ଟା ଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ପେପର-୨ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । 

ସୋନମ୍ ଵାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ ଗିରଫ: ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଲଦାଖ ହିଂସା ମାମଲାରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ୍ ଵାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୨ଟା୩୦ରେ ଗିରଫ କରି ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଲଦାଖ ଡିଜିପି ଏସ୍.ଡି. ସିଂହ ଜାମୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
ଓପିଏସ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ଓସିଏସ୍‌)-୨୦୨୩ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଳ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଶୋଭନ୍‌ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମିର୍ଜା ଫୈଜ ଅହମଦ୍‌ କାଦ୍ରି, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଅନ୍ତିମ ସ୍ବାଇଁ, ଶୈଳେଶ କୁମାର ଭୋଇ, ମହମ୍ମଦ ନଜିଫ ହାତିଫ, ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ମିଲନ୍‌ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ମୋଟ ୩୯୮ ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୪୪ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।

ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଫସିଲେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର
ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଳାଦ୍ରୀପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଡିଇଓ (ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର) ରାକେଶ ସାହୁ। ସରକାରୀ ଆନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ରାକେଶ। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍‌ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିବା ବଦଳରେ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଅଟକାଇବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ହିତାଧିକାରୀ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛା ଯାଇଥିଲା ।

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କାନ୍ଦିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବର୍ଷାଦିନ ଥିଲେ ବି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଗକୁ  ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ନ ହେବ? ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁ ନଥିବା ପାକିସ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହେଓ୍ୱାଜ ସରିଫ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରର ୮୦ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ସୁନ୍ଧୁ ଜଳଚୁକ୍ତିକୁ ଏକ ପାକ୍ଷିଆ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଆଚରଣ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଛି।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର  କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୁଦାୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 

ସୁପର ଓଭରରେ ଜିତିଲା ଭାରତ, ବେକାର ଗଲା ନିସାଙ୍କାଙ୍କ ଶତକ
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ସୁପର-୪ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ଓ୍ଵିକେଟ ହରାଇ ୨୦୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ଓ୍ଵିକେଟ ହରାଇ ୨୦୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା ୫୮ ବଲରେ ୧୦୭ ରନ୍ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ ଟାଇ ହେବା ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। 

