Top 10 News Today:ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ଶବ ରଖି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee Odisha

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:59 AM IST

ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, କଲବଲ କରୁଛି ଗୁଳୁଗୁଳିଆ
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି ତାତିରେ ଫୁଟୁଛି । ସୋମବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୪.୭ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ବରଗଡ଼ରେ ୪୩.୯, ବୌଦ୍ଧରେ ୪୩.୫, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୪୩.୩, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ୪୩.୨, ରାଉରକେଲା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା । ୧୫ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧ ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖସିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୬.୫, କଟକରେ ୩୬.୬, ପୁରୀରେ ୩୨.୪ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ନୟାଗଡ଼ରେ ପାରଦ ୪୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ।

୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ଲାଗି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଲା ବିଜେଡି
ଗତ ରାଜ୍ୟ ସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍‌ ଦେଇଥିବା ୮ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୌଭିକ୍‌ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ନବ କିଶୋର ମଲିକ, ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ସନାତନ ମହାକୁଡ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଲିଖିତ ଭାବେ ୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୦ ଅନୁଯାୟୀ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଶବ ରଖି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ବୃଦ୍ଧ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଛାତିଥରା ଚିତ୍ର। ମୃତ ବଡ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଜମା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସାନ ଭାଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଳକ୍ ମଲ୍ଲୀପଶି ଓଡିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ଥିବା ୧୯,୩୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ନିରକ୍ଷର ସାନଭାଇ ଶେଷରେ କବର ଖୋଳି ବଡଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ବାହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌କୁ ଆଣିଥିଲା। ଭଉଣୀକୁ ଦେଖ ଓ ଜମା ଖାତାରେ ଥୁବା ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲା।

ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ରାୟ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍‌ଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାସଭବନ ଯାଇ ମୋକିମ୍‌ ଓ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ । ମୋତେ ଭୋଟ୍‌ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଛନ୍ତି । ସୋଫିଆ ଓ ମୋକିମ୍‌ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜିତିଲି । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ବନ ବିଭାଗର ଚଢାଉ
ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେବ୍ରୀଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଲବଣଟିକ୍ରା ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖଡ଼ିଆ (୪୦) ଓ ରଶ୍ମି ଖଡ଼ିଆ (୩୦)। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏହି ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ।

ବାଲୁଗାଁ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ବସ
ୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡା ରାସ୍ତାର ବାଲୁଗାଁ ଖେଡ଼ପଡ଼ା ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍‌। ବସ୍‌ରେ ଥିବା ୫୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଜଣଙ୍କ ଅଵସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ୫ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବସ୍‌ଟି ଭାପୁରର ରାକମାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଯିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ୍‌ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ବିତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍‌ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମନାଇବାପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ‌ସମୟ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ପୋଷ୍ଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି ଓ ମା’ କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଅନେକ ରାଲି ସତ୍ତ୍ବେ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିନି। ମୁଁ ମା’ କାଳୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ଯିବା ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ମା’ ମୋ ଭିତରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବିକାଶ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତା ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୮୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ କୁନାର ପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 75 ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁନାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ସରକାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି।

ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୯ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୮୧ ବଲ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୬.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭୫ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ୬.୩ ଓଭରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। 

