Top 10 News Today: ଦଳାଚକଟାରେ ଗଲା ୩୯ ଜୀବନ, ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା
ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତି ପୀଠ। ଆଜି ପୀଠରେ ସପ୍ତମୀ ଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ଆଜି ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ସପ୍ତମ ଦିବସ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପନ୍ଦର ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜି ମା’ କାଳରାତ୍ରି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ସ୍କନ୍ଦମାତା, କାତ୍ୟାୟନୀ ପରେ ଆଜି ମା’ କାଳରାତ୍ରି ସ୍ୱରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମା’ ଆଜି ତ୍ରିନେତ୍ର ସହିତ ହାତରେ ଲୌହ ଖଡ଼ଗ ଓ ଖର୍ପର ଏବଂ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ୍ୟ କଳା ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଗଲା ୩୯ ଜୀବନ
ତାମିଲନାଡୁ କରୁରରେ ଦଳଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟସଂଖ୍ୟା ୩୯ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଟିଭିକେ ନେତା ତଥା ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ରାଲିରେ ଏହି ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି । ୩୯ ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଛୋଟ ପିଲା, ୧୬ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର
କରୁରରେ ହୋଇଥିବା ଦଳଚକଟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟଙ୍କ ସଭାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି । ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ୧୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଆଜି କରୁର ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ।
କାର୍-ଟ୍ରଲର୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା : ୭ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଗୁରୁତର
କୋଇଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ୫୨୦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଥାନା ରେଙ୍ଗାଲବେଢ଼ା ନିକଟରେ କାର୍ ଓ ଟ୍ରଲର୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ବଳ ଲଘୁଚାପ, ଆଜିଠୁ କମିବ ବର୍ଷା
ରବିବାରଠାରୁ କମିଯିବ ବର୍ଷା । ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।
ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ୪ ଗେଟ
ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୪ଟି ଗେଟ୍ । ଫଳରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୬ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦରେ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ଶନିବାର କାଳେ ୪ଟି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ୬ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ ୪ଟି ଗେଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରବାର ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ୨୦ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ଆଜି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୪ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ।
ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ୮ ଗିରଫ
ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏକ ଠକେଇ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମତାରା ଜିଲ୍ଲାର ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ
ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ୧୭ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶୋଷଣ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବା ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୩:୩୦ ସମୟରେ ଆଗ୍ରାର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଫେରାର୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆଗ୍ରାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ପୋଲିସ ଆଗ୍ରାରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଏକ ସୁରାକ ପାଇଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ
୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଜୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଶୀତଲ ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ହାତ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶୀତଲ ଏପରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତଲ ଦେବୀ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏହି ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଯାହାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ।
ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ
ଆଜି ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ । ବଡ଼ ମୁକାବିଲା । ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ । ୪୧ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଟକ୍କର । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିବ ରୋମାଞ୍ଚ । କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଜୋରରେ ଧକ ଧକ କରିବ । ସେପଟେ ଅପରାଜେୟ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁବାଇରେ ଦମ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ।