Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଆଜି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୪ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଆଜି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୪ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:50 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୪ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଦାନ। କୋଲକାତା ସମେତ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୪୩ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯୧.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ମେ ୪ ତାରିଖ ସୋମବାର ଗଣତି କରାଯିବ। ଯାହା ଦିଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବେ କି ବିଜେପି ଏହି ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ
୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନଦିଆ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୁରରୁ ହିଂସାର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତର 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। 

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା
ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ସମେତ ଏନସିଆରରେ ସକାଳେ ସମାନ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ସିକିମର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ୩୦୩୫ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ED ପକ୍ଷରୁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରାୟ ୩୦୩୪.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ରିଲାୟନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ (RAAG) ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯,୩୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିନିୟମ (PMLA) ର ଧାରା ୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ (SIT) ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ତଥା ହେରଫେର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୪ ମୃତ
ରାଉରକେଲାରୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ୧୪୩ ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଷାବିରା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରେଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦୁଝର କଙ୍କାଳ ଖୋଳିବା ଘଟଣା: ଏନଏଚଆରସିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ମଲିପଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶାଣିରୁ ମୃତଦେହ ଖୋଳି ଆଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା। ଏମିତି ଘଟଣା ଆଗକୁ ନଘଟୁ।’’ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଯେମିତି ଆଉ କେହି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ନକରିବ । 

ଜମା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା
ଶେଷରେ ଜମା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଙ୍କାଳ ଖୋଳି ଆଣିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବେଶ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶବକୁ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖିଲେ, ସେସବୁର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜରୁରୀ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିବାରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା । ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ୧୯ହଜାର ୪୦୨ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ, ବିଡିଓ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ  ୩୦ହଜାର  ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 'ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ' ସେବା
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ‘ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ’ ନାମକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରେଡକ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବହନ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବିନା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ।

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ
ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବାକି ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବ । ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ କହିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ । ରାଜ୍ୟର ୨୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାକି ଅଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ । ଏଥିସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ । 

ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ, ଜିତିଲା ରାଜସ୍ଥାନ
ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟ ଧାରାରେ ବ୍ରେକ ଲାଗିଛି। 

