Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସଂକଟ ନାହିଁ, 3 ପୋଲିସ ସସପେଣ୍ଡ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଥାନା ହାଜତରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣା; ୩ ପୋଲିସ୍ ସସପେଣ୍ଡ
ଥାନା ହାଜତରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ୩ ପୋଲିସ୍ ସସପେଣ୍ଡ୍ । ଜଣେ ASI ଓ ୨ କନଷ୍ଟେବଳ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଥାନାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା । ଏକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଫେରାର ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲା ଆଶିଷ ବେହେରା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଏସଡିପିଓ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ସରିଲା ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା, ଏପ୍ରିଲ ୨ ରୁ ଖାତାଦେଖା ଆରମ୍ଭ
CHSE ପରିଚାଳିତ +୨ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୪୦ରୁ ୪୫ ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ୪ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାବେଳେ ୫ ହଜାର ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତାଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ୧୫୧ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ୧୬ହଜାର ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏପ୍ରିଲ ୩ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ
ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବ । ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ ତାପମାତ୍ରା । ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଳଚେର ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲେ। ଉଭୟ ସହରରେ ପାରଦ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୩୮.୨, ସୋନପୁର ୩୮.୨ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଥିଲା । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
ଆଜି ମନ କି ବାତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ "ମନ କି ବାତ୍" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହା ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୩୨ତମ ଏପିସୋଡ୍ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ନେଟୱାର୍କ, ଏଆଇଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହା ଏଆଇଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିବ।
ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଲେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି କଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ତାହା ସେମାନେ କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶଙ୍କାରଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଓ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ରାମନବମୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ପାଇଁ ମାମଲା ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ଜୈନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫାୟାରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା । ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ।
ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ
ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ, ଆସନ୍ତା ୦୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରୁ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ‘ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ’ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଶାହ ରାଜ୍ୟର ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ।
ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଏଜି
ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ଜଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକଟ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିସ୍ ହୋଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧୧ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସଂକଟ ନାହିଁ: ମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭଲରେ ଅଛୁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ବୁକିଂ ସମୟ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ।