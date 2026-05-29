Top 10 News Today:ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ୧୦ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି, ଗଛପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ୧୦ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ମଜୁରୀ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଜୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଛି । ନୂତନ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ସେମିସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ୫୨୨ଟଙ୍କା, ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ୫୭୨ଟଙ୍କା ଏବଂ ହାଇଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ୬୨୨ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଦର ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅରୂପ କୁମାର ସାହୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଡିଓ ଏବଂ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ !
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା, ଉଷ୍ମ ରାତି ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ କାଳବୈଶାଖୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିର ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଡ. ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ-ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମୁହାଁମୁହିଁ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ-ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି । CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ OSM ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ନାଁ ବଦଳାଇଥିବା COEMPT କମ୍ପାନୀକୁ କିପରି OSM କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି । ‘ପୁରୁଣା ନାଁ -Globarena କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା ସେହି କମ୍ପାନୀ’ । ‘କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି କଲେ, କାହିଁକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କଲେନି’ ।
୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବ ବିଜେପି
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସା. ସଂପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୫/୩୦ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଶାସନ କରିବ ବିଜେପି । ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଜେପି ଏକ ବିଚାରଧାରାର ଦଳ । 'BJP ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆସାମରେ ୩ୟ ଥର ସରକାର ଆସିଛି' । 'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସରକାର ରହିବ' । 'ବିଜେଡି ଠାରୁ ବିଜେପି ସରକାର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି' । 'ସେମାନଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷର ସରକାରଠୁ ୨ ବର୍ଷରେ ଅନେକ କାମ ହୋଇଛି' ।
ହର୍ମୁଜରେ ଅଟକି ରହିଛି ୧୭ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ
ସାର ବୋଝେଇ ୧୭ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଫସି ରହିଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଖରିଫ ଫସଲ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଏମଓ) ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
କାଳବୈଶାଖି ତାଣ୍ଡବ: ଗଛପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ
କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଥାନା ଅଧୀନ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡିଯିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି।
ଓଡ଼ିଆରେ ଯୁକ୍ତ୨ ବିଜ୍ଞାନ ବହି
ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ(ଯୁକ୍ତ୨ କଲେଜ)ର ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବହି ପଢ଼ିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ(ଡିଇଓ)ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ୭୦୦ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାରକୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଟ୍ୱିଷା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ଗିରିବାଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ
ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରିବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍। ଗତକାଲି ଭୋପାଳରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ସିବିଆଇ ପ୍ରାୟ ସାତ ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କ ଘର ପଚରାଉଚରା ଏବଂ ତଲାସୀ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଇବୋଲା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ସରକାର
ଇବୋଲା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ଇବୋଲା ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡା. ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଇବୋଲା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ୨୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୮ଟି ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।