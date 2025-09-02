Top 10 News Today: ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଛାଟ, ସରିଲା ସାଂଘାଇ ଶିଖର ବୈଠକ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1. ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଟିଇଟିକୁ ସେମାନେ ବାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଚାକିରି ୫ ବର୍ଷ ଥିଲେ ବି ୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ ନହେଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ଓଟିଇଟି ପରିଚିତ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
2. ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ
ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଭାରତର ସବୁସ୍ଥାନରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ରାତି ୯ଟା ୫୭ ମିନିଟରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ରାତି ୧୧ଟା ୧ ମିନିଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦେଖି ହେବ।
3. ସରିଲା ସାଂଘାଇ ଶିଖର ବୈଠକ
ଦୁଇଦିନିଆ ସାଂଘାଇ ଶିଖର ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ-ଋଷ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଟାରିଫ କଟକଣା ପରେ ଏହି ଦେଶ ମାନେ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି।
4. ସାଂଘାଇ ଶିଖର ବୈଠକକୁ ଡ୍ରାମା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏହି ବୈଠକକୁ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ ବେସେଣ୍ଟ ଏପରି କହିବା ସହ ଦୁଇ ମହାନ ଦେଶ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଋଷଠାରୁ ଆମ ସହ ଅଧିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ।
5. ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଭାରତର ଶୂନ୍ୟ ଟାରିଫ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପାଇ ଭାରତ ଶୂନ୍ୟ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରିବା କଥା ବୋଲି ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଭାରତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟାରିଫ ଲଗାଉଥିବା ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି।
6. ଟାରିଫ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କନ୍ଓ୍ୱଲ ଶିବଲ ଆମେରିକାର ଏହି ଟାରିଫ୍ ପୀଡ଼ିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଚୀନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ୨୭୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିଏତ୍ନାମ, ତାଇଓ୍ୱାନ, ଜାପାନ, କୋରିଆ, କାନାଡ଼ା ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟ ଭାରତ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
7. ଅକ୍ଟୋବର ୮ରୁ ଆରଆଇ ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା
ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
8. ବାଣୀବିହାର ଛାଡ଼ିବେ ଅଣଛାତ୍ର
ବାଣିବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଅଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ୍ ଓ୍ୱାର୍ଡେନ୍। ୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହଷ୍ଟେଲ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ନାମ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
9. ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଏହି ସୁବିଧାକ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଏକ କୋଠରୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
10. ଆଧାର ଏକମାତ୍ର ନାଗରିକତ୍ୱ ପରିଚୟ ନୁହେଁ
ଆଧାର ଏକମାତ୍ର ନାଗରିକତ୍ୱ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଏଣୁ ନାଗରିକତା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିହେବ। ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ବିଚାର ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
