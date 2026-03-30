Top 10 News Today:ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ୬ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ, ନଦୀରେ ବୁଡି ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3158579
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ୬ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ, ନଦୀରେ ବୁଡି ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:06 AM IST

Trending Photos

ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ୬ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ
ଶନିବାର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସଭୋଟିଂ କରିଥିବା ୬ ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ୬ ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ହେଲେ ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଓ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ।

ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ଆହୁରି ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ୫ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଓଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ
ଓଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ। ଓଡିଶା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଠ ଜଣ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଦବୀରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । 

Add Zee News as a Preferred Source

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଚତୁର୍ଥ ଦଫା ରଥ କାଠ
ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚତୁର୍ଥ ଦଫା ରଥ କାଠ। ଏହି ରଥ କାଠ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ ମାଧୋପୁର ରେଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି । ଧଉରା କାଠ ୧୨ ଫୁଟିଆ ୩୭ଟି ଏବଂ ୨୦ ଫୁଟିଆ ୧୫ ଟି କାଠ ଆସିଛି । ମୋଟ ୫୨ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ।

ତଳସାରୀରେ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ତାଳସାରୀରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତକ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।ଭୋଗରାଇ ତାଲସାରୀରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ରାହୁଲ ତାଳସାରୀରେ 'ଭୋଲେ ବାବା ପାର କରେଗା' ଧାରାବାହିକର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସଂଗେସଂଗେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦୀଘା ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ୩,୫୦୦ ମେରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ
 ଇରାନରେ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟାଗନ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତେହେରାନର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏହି ରଣନୀତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ  ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧର ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବିଭାଗ ପେଣ୍ଟାଗନ୍‌ ଇରାନକୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ରଣନୀତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କେବଳ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବୋମା ବର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ସ୍ଥଳଭାଗରେ  ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ସସ୍ମିତ
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।  

ବର୍ଷରେ ୭୭ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମର୍ପଣ
ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଷୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଓସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ବର୍ଷକ ଭିତରେ ୭୭ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଫୁଲବାଣୀରେ ମାଓ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି DGP ଖୁରାନିଆ । ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍‌ ବେଳେ ନିପାତ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରେ ୧୭ ଜଣ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ନୂଆପଡ଼ା-ଗରିଆବନ୍ଧ ସୀମାନ୍ତ ଅପରେସନ୍‌ରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଜଳିଗଲା କଣ୍ଟେନର
ବାରିପଦା ନିକଟ ୧୮ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗାଡିରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲପର ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗାଡିର କେବିନ୍‌ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ । ହଠାତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । 

ଜିତିଲା ମୁମ୍ବାଇ
ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚ, ରନ ଏବଂ ରେକର୍ଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ କେବଳ ବିଜୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ରନ ଚେଜ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 6 ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥାଇ 221 ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଜୟ ନଥିଲା, ବରଂ IPL ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳ ​​ରନ ଚେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇର 'ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା'ର 14 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିଛି। 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

