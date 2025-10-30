Top 10 News Today:ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ଫିଲ-ଅପ୍ ତାରିଖ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ କଲେ ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ ସେବାୟତ
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରି ପବିତ୍ର ଧର୍ମମାସରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ମହାବିଭ୍ରାଟ । କାର୍ତ୍ତିକରେ ବୁଧବାର ଉପାସରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ । ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କଲେ ସେବାୟତ। ପାଳି ଥିବା ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ ସେବାୟତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବା । ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସାହାଣ ମେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ଵାରପାଳ ପୂଜା ପରଠୁ ନୀତି କାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ନିଅଂଶ ପାଳି ପଡୁଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିବାଦରେ ହସ୍ତକ୍ଷପ କରି ସମାଧାନ ନକରିଥିବାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖଡା ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି ।
‘ମୋନ୍ଥା’ ପ୍ରଭାବ: ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା
ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ୩୩ଟି ବ୍ଲକ୍, ୧୧ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ୩୫୮ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ୩୦ ତାରିଖ ଗୁରୁବାରଠାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ମଝି ନଈରେ ଓଲଟିଲା ଡଙ୍ଗା: ଜଣେ ମୃତ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚ ଜିଲ୍ଲା କୋଡିୟାଲ ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅଘଟଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏବେଏବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷିୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏବେବି ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
୫୧ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଛତିଶଗଡ଼ର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବିଜାପୁରରେ ୫୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଅ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୪୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରସ୍କାର ବହନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ୫ ଜଣ ନକ୍ସଲ, ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ଜଣେ ନକ୍ସଲ, ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ୭ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ୭ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୭୧ କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ମୟୂରଭଞ୍ଜର କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏନସିବି ଟିମ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କାର ଭିତରୁ ଟିମ ପ୍ରାୟ ୧୭୧ କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏନସିବି ଟିମ ଚଢାଉ କରିଥିଲା।
ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ମୁମ୍ବାଇର NESCO ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବାଲୁକା କଳାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲି ଯାତ୍ରା ଥିମ୍ “ଓଡିଶାରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ: ଐତିହ୍ୟ ଯାତ୍ରା” ଶୀର୍ଷକରେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ଘୁଞ୍ଚିଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ଫିଲ-ଅପ୍ ତାରିଖ
ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ୨୦୨୬ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ । କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଅନେକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ କଲେଜ ଗୁଡିକରୁ ନିବେଦନ ଆସିବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ UG, PG, B.Ed, M.Ed, LLB ଏବଂ Integrated B.Ed, M.Edର ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ୩୦ ତାରିଖରେ ଫିଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ, ୧ ତାରିଖରେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଓ ନଭେମ୍ବର ୩ରୁ ୬ ତାରିଖ ଯାଏ ଆଡମିସନ ଚାଲିବ ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ CT&GST ଅଧିକାରୀ
ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ CT & GST ଅଫିସର ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ ଲାଞ୍ଚନେବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ । ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରମେଶ ବସ୍ତିଆଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଜୋରିମାନା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାକୁର । ରମେଶଙ୍କୁ ୨୩ ହଜାର ୬ ଶହ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା । ଜୋରିମାନାକୁ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା କରିଦେବା ପାଇଁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଏନେଇ ରମେଶ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ୪୦୦୦ କୋଟି କ୍ଷତି
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଆୟ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପଡିଛି। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏପ୍ରିଲ୍ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ୱିଲସନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ, ଭିସା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ନିଜର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି।
୬ ବର୍ଷ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ଆଲୋଚନା
୬ ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ହାତ ମିଳାଇ କରିଛନ୍ତି ଅଭିବାଦନ। ତେବେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ହେବା ଉଚିତ।" ଟ୍ରମ୍ପ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ।