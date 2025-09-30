Advertisement
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ଡେପୁଟେସନରେ ଗଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଅଫିସର, ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:11 AM IST

Top 10 News Today: ଡେପୁଟେସନରେ ଗଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଅଫିସର, ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ
ଆଜି ପୀଠେ ମହାନବମୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ।  କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ବର, ବାଲେଶ୍ବର,  ରାଉରକେଲା,  ସମ୍ବଲପୁର ସବୁଠି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ।  ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ।  ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଭାବ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ  ।  ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। 

ଡେପୁଟେସନରେ ଗଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଅଫିସର
୨ଜଣ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ବନ୍ଦର ସିପିଂ ଓ ଜଳପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ IAS ସମର୍ଥ ବର୍ମା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ସେହିପରି IAS ସ୍ବାଧା ଦେବ ସିଂ ଜନଗଣନା ଅଭିଯାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସମର୍ଥ ବର୍ମା ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ଏବଂ ସ୍ବାଧା ଦେବ ସିଂ ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ।

ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର
ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଶିରୀଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହି ପଦରେ ସେ ତିନି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏମ୍ ରାଜେଶ୍ବର ରାଓ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିରୀଷଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀରେ। 

ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ
ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ବେଳକୁ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ।  ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।   ଅକ୍ଟୋବର ୧ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଂଚଳରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା  ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଥର ଦଶହରାକୁ ବର୍ଷା ଭିଜାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । 

ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ୨ଟି ଗେଟ୍
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଏନେଇ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୪ଟି ଗେଟ୍ ରୁ ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ୬ଟି ଗେଟକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ୮ଟି ଫାଟକ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୧ ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍‌ଡି) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ।

ନଦୀକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରକ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭସ୍ମା-ରେମୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଇବ୍ ନଦୀକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଖସିପଡିଛି । ନଦୀରେ ଓଲିଟିପଡିପା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚକ ଉପରକୁ ରହି ଭାସୁଥିବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ମୋହନାରେ ଘାଟିରୁ ୧୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖସିପଡିବା କାରଣରୁ ୧୨ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଡ଼ବା ଥାନା ଗରଡମା ନିକଟସ୍ଥ ଢେପାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।

ଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ 'ଆମ ବସ' ସେବା
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ  ରଖି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ପରେ ଆମ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ  କରାଯିବ । ଉଭୟ କଟକ ଏବଂ  ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍‌ରେ  ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଦଶହରା ଭସାଣି ଯାଏ କଟକଣା ଜାରି ରହି  ଏନେଇ କ୍ରୁଟ (କ୍ୟାପିଟାଲ  ରିଜନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ)  ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି  କରାଯାଇଛି । ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼  ରହିବ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ  ରଖି କମିଶନରେଟ୍‌ ପୁଲିସ  ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୁଟକୁ ବସ୍‌ ସେବା ବନ୍ଦ  କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ
ବେଆଇନ୍ ବାଣକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପରେସନ ଅଗ୍ନିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୮ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫ କୋଟି ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧୩୩ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ୪୫ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।

ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ
ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ୍‍ ଖୋଲିବା ଲାଗି ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ୫ ବର୍ଷରେ ୨୨୦୦ଟି ମଡେଲ୍‍ ସ୍କୁଲ୍‍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଆଇନ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଏହି ଯୋଜନା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିବିଏସ୍‍ଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍‍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏହା ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।

ସୁବ୍ରତ ରୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମାନ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହାରା ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାରା ସିଟି ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଖାଲି ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ନଗର ନିଗମ କହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା। ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ସାହାରା ସିଟି ଜମି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମାଲିକାନା, ଏବଂ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆବଣ୍ଟନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।

