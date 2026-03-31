Zee Odisha

Top 10 News Today:ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିମାନ ସେବା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:57 AM IST

Top 10 News Today:ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିମାନ ସେବା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିମାନ ସେବା
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନସେବା କରାଗଲା ବନ୍ଦ । ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇକୁ ବିମାନସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କକୁ ଚାଲୁ ରହିଛି । କିଛି ବିମାନ ସେବା ଅଫ୍ ସିଜିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବିମାନ ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସିଡ୍ୟୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଏହି ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଇନ୍ଦୋର ଡେରାଡୁନ, କୋଚିକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜଧାନୀ ଆସୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନଖରାରୁ ଉଠାଇନେଲା ପୁଲିସ
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚାଲିଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲନଖରା ଛକରୁ ପୁଲିସ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଏହାସହିତ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷକ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତ, ଆର୍‌ଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଧାକର ସିଂହ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାଷୀ ନେତା ବିଜୟ କୁମାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ନବନିର୍ମାଣ ସଂଗଠନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦ, ମନୱର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। 

ଆହୁରି ୫ ଦିନ କାଳବୈଶାଖି ଭୟ
ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟର ତାତି ଏବେ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଏହିଭଳି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିବା ବେଳେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି।

ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଇରାନ ବିମାନକୁ ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟ୍
ଇରାନରୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆଟାକ୍ କରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଇରାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛି । ଆମେରିକା ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଇରାନର ମସଦହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ମହାନ ଏୟାର ବିମାନକୁ ଆମେରିକାର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି । ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ଇରାନୀ ସୂତ୍ରକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମସଦହ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇରାନୀ ବେସାମରିକ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋ-ରକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନୀ
ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ବେଳେ ଗଲା ଜଣେ ଗୋରକ୍ଷକ ଜୀବନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପଣପଣା ନିକଟରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ବେଳେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଗୋରକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ କଟକ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ୍‌ ସ୍ଥାନାନ୍ତର।

ଅଟୋ ଭିତରୁ ନବଜାତକ ଉଦ୍ଧାର
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଟିଆରେ ଥିବା ଶୁଭମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରୁ ଏକ ନବଜାତକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଅଟୋ ଭିତରେ ନବବଜାତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନବଜାତକର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ନବଜାତକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।

ପଦ୍ମ ଧରିଲେ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ୮ କାଉନସିଲର
ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରୋଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଜଣ କାଉନସିଲର । ସୋମବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରବିବାର ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। 

ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ରାତି ଅଧରେ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ରାତିସାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅଧୀନ ରଣସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୁଲିସ ତ୍ବରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ନାରାୟଣ ସ୍ବାଇଁ(୩୧) ଓ ବିଚିତ୍ର ସାହୁ(୩୪)। ଉଭୟ ଏଠାରେ ଏମ୍‌ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି।

କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦ ଅଜହରର ଭାଇ ମୃତ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ନେତା ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାହିର ଅନୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବାହାୱାଲପୁରରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୋମବାର, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ତାହିର ଅନୱର ଜୈଶର ସାମରିକ ବ୍ୟାପାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ନୂତନ ତାଲିମ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ୬୨ ବର୍ଷୀୟ ତାହିର ଅନୱର ୧୨ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 

ବୈଭବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ରାଜସ୍ଥାନର ଦମଦାର ବିଜୟ
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ୍ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍‌କୁ ଆଠ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୫ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ।

