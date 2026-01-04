Top 10 News Today:ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବ ଶୀତ, ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ଜନପଥ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:59 AM IST

ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବ ଶୀତ
ଓଡିଶାରୁ ଶୀତ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛାନ୍ନ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି  ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ନୂଆପଡା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଆଛାଦନ ବଢିବା ହେତୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ବର୍ତମାନ ସମୟରେ 4°C ଅଧିକ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା । ଗତକାଲି ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା 17°C ଥିବାବେଳେ ଆଜି 21°C ରହିଛି।

ଶୀତରେ ଥରୁଛି ପୂରା ଦେଶ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପର୍ବତମାଳାରେ ତୁଷାରପାତର ତ୍ରିମୁଖୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ 4 ପାଇଁ 'ପୀତ ସତର୍କତା' ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବରଫ ପବନ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶୀତ ଦିନର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ।

ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ
ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍ । ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ । କୋଲକାତା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ନଜର ଆସିଛି । ଲୋକେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟର ମଜା ନେଇଥିବାବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖା ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସୁପରମୁନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଗିରଫ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ
ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ନିକୋଲସ ମାଦୁରୀଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ୱାରଶିପକୁ ନିଆ ଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇ ଥିବା ଫଟୋରେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ହାତରେ ପାଣିର ବୋତଲ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଖିରେ କଳା ପଟ୍ଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କାନରେ ମଧ୍ୟ ହେଡଫୋନ୍ ଭଳି କିଛି ଲଗାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲସ ମାଦୁରୋ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇଛି। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ‘ମାଦୁରୋଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି , ଅବୈଧ ସରକାର’ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାଦକ ପଦାର୍ଥର ତସ୍କରୀ ସମେତ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 

ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ଜନପଥ
ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଲା ପଥୋତ୍ସବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଜମିଲା ମାହୋଲ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଥ ଉତ୍ସବକୁ ଟିକିଏ ନିଆରାଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜନପଥରେ ଯୋଗ, ଜୁମ୍ବା, ରଙ୍ଗୋଲି, କିଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍, ସ୍କେଟିଂ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଝୁମିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଏକକ ଅଭିନୟ, ମିମିକ୍ରି ଆଦି ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

ସାମିଲ ହେଲା ଓଏଏସ, ଓଆରଏସ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେଲା OAS, ORS । ୧୪ OAS ଓ ୧୧୩ଟି ORS ପଦବୀକୁ ସାମିଲ କରି ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ସେବା (OTS)ରେ ୧୬ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ୍‌ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳ ସେବା (OWS)ରେ ୮ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୧୫୧ଟି ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଆଇଏଏସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ସାମୂହିକ ଗାନ ହେବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ
ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସାମୂହିକ ଗାନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଛାଚ୍ରଛାତ୍ରୀ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ବଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ' ପାଠ କରିବେ । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମନୋନୀତ ହେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆମ୍ବାସଡର । ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।

ପଥର ଖାଦାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୪ ମୃତ!
ଢେଙ୍କାନାଳଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍‌ ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମିଧା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଶନିବାର ଏକ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଖାଦାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବରପାଇ ମୋଟଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 

ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର୍‌ରେ କୋଣ୍ଟା ଏରିଆ କମିଟି ସଚିବ ସଚିନ ମାଙ୍ଗଡୁ ନିହତ
ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମାଓ ଦମନରେ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଓ ବିଜାପୁର ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ୧୪ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଏବଂ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସୁକମାରେ ହୋଇଥିବା ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ କୋଣ୍ଟା ଏରିଆ କମିଟିର ସଚିବ ସଚିନ ମାଙ୍ଗଡୁ ନିହତ ହୋଇଛି। 

