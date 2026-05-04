Top 10 News Today:ଆଜି ଗଣତି, କମିବ ତାତି, ବଢିଲା ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ଦାମ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଆଜି ଗଣତି, କମିବ ତାତି, ବଢିଲା ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ଦାମ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 04, 2026, 08:45 AM IST

ଆଜି ଆସିବ ୫ଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ
ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଏହି ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ଏହା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ କେଉଁ ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାହାକୁ ନିଜର "ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା" ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶାସନ ଜାରି ରହିବ କି କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। 

ରାଜ୍ୟରେ ଖସିବ ପାରଦ
ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ତାତିରୁ ମିଳିଛି ତ୍ରାହି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ । ଆଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ରୁ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ । ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳରେ ୩୦ଡିଗ୍ରୀରୁ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ବଢିଲା ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ, ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡ଼ି
ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେଡି। ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପରେ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓମଫେଡ କ୍ଷୀରରେ ୪ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ବଢ଼ିଛି । ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ବଢ଼ାଇଛି। ୫ କେଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ୨୬୧ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଗ୍ୟାସ ଦର ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ଇସ୍ପିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଜେଇଇ ପରୀକ୍ଷା
ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (ଓଜେଇଇ)-୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏ ୩ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୪ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୬ଟା ଯାଏ ହେବ । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ ଟେଷ୍ଟ (ସିବିଟି) ମୋଡ୍ରେ ହେବ । ଓଜେଇଇ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ୧ ଲକ୍ଷ ୩ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ୍ ୯୯ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୩ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଲକାତା, ରାଞ୍ଚି ଓ ପାଟନାରେ ୬ଟି ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଓଜେଇଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

କଣାସରେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ
କଣାସ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଉପରେ ଘଟିଛି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ। ୫ ଜଣ ଯୁବକ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଜଣଙ୍କୁ ପନିକିରେ ହାଣିଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ହାତ ଓ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ କଟିଯିବା ପରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍କୁଟି ଚଢ଼ାଇ ମୁହଁକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି। ପରେ ବୁଲେଟ୍‌ ମୋଟରସାଇକଲ୍‌ରେ ତିନିଜଣ ବସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ନିଆଯାଇଛି। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍‌ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। 

ଯାଜପୁରରେ ବ୍ୟାପିଛି ଡାଇରିଆ
ବିଷାକ୍ତ ଦହିବରା ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦଶରଥପୁରରେ ଡାଇରିଆ ଡର ଘାରିଛି। ଏବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଦହିବରା ବାଲାକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦହିବରା, ଚାଟ, ଗୁପଚୁପ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ ।

ବିଜେଡିରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ ନିଲମ୍ୱିତ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ(ବିଜେଡି) ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ୱନ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି(ମୁଖ୍ୟାଳୟ) ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ଖାରବେଳଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଲା ନିଲମ୍ୱନ
ବରିଷ୍ଠ ଭାଜପା ନେତା ଐର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରୁ ରବିବାର ନିଲମ୍ୱନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କାରଣରୁ ଖାରବେଳ ଭାଜପାରୁ ନିଲମ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆମ ବସ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ମୃତ
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆମ ବସ୍ ନେଲା ଜୀବନ। ବାଣୀବିହାର-ସତ୍ ସଙ୍ଗ ବିହାର ମଝିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ ବସ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।  ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ୮ଟି ଆମ ବସ୍ କୁ ଅଟକାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଧାରଣା ହଟିଥିଲା। ଏବେ  ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି।

ଗୁଜୁରାଟର ରୋମାଞ୍ଚକ ବିଜୟ, ହାରିଲା ପଞ୍ଜାବ
ରୋମାଞ୍ଚକ ମୁକାବିଲାରେ ଜିତିଲା ଗୁଜୁରାଟ । ୪ ଓ୍ବିକେଟରେ ଜିତିଲା ଗୁଜୁରାଟ । ୧୬୪ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଲ ପୂର୍ବରୁ ଜିତି ନେଇଛି ଗିଲ୍ ବାହିନୀ । ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟର ହିରୋ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚି ଜିତିବା ପରେ ପଞ୍ଝାବ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଏହା କରି ଦେଇନି ଗୁଜୁରାଟ । ୧୬୪ ରନକୁ ପିଛା କରୁଥିବାବେଳେ ଦଳର ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ୫୭ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ଗିଲ ମାତ୍ର ୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଓ୍ବାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ୪୦ ରନର ବିଜୟୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ସେପଟେ ବଟଲର ୨୬ ଏବଂ ସିଦ୍ଧୁ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ବୈଶାଖକୁମାର ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ।

