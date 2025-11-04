Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2987402
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ସୁଦାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ି ୩ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:23 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ସୁଦାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ି ୩ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି  ଶୁଣାଣି
ପୁଲିସ ଏସ୍‌ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି ହେବ ଶୁଣାଣି । ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ଆଣି ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ସୋମବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଲିକନ୍ ଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କାଲକାଜିରେ ଥିବା ସିଲିକନ୍‌ର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ରେ ସେ ପଞ୍ଚସଫ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସରିବ ପ୍ରଚାର
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ସରିବ ପ୍ରଚାର। ଶେଷ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପରେରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବେ ଧାରା ୧୨୬ ।  ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମତଦାନ । ୧୩୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହେବ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ
ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଚାଲିଥିବାରୁ  ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନେକ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଗ୍ର୍ରହକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୟନ ବା ପହୁଡ଼ ନୀତି ଉଭାନ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପହୁଡ଼ ନୀତି ହୋଇ ନାହିଁ। ଆଜି  ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତି ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ଢଙ୍କାଯିବ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚକ ସମୟରେ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ  ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରଯାଇଛି।  କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ  ଅନୁମତି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଷ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। । 

Add Zee News as a Preferred Source

ସୁଦାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ
ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସୁଦାନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଅପହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା କୋଟକଣା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ସୁଦାନରେ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସେସ(ଆର୍‌ଏସ୍‌ଏଫ୍‌) ଅପହରଣ ପରେ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି।  ପତ୍ନୀ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପହର୍ତ୍ତାମାନେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ମିତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ
ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି)ର ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ  ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ।  କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାର ମିରାନଶାହ ରୋଡରେ ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (ଡିପିଓ) ୱାକାର ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ କାଫଲା ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ ବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି
କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଅଛି ରବିବାର ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୬୦ ମିନିଟକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି| ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ୍, ଚୀନ୍, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। 

ଅତି ଖରାପ ବର୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନ
ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ମାନ ‘ଅତି ଖରାପ୍‌’ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। ସିପିସିବି (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ) କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ମାନ ସୂଚକାଙ୍କ (ଏକ୍ୟୁଆଇ) ‘ସାଂଘାତିକ’ ଶ୍ରେଣୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୪୦୦ ଟପିଛି। ସିପିସିବି ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ସମୀର ଆପ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳ ୭ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୩୭୭ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିରପୁର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍‌କେପୁରମ୍‌ ସହରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୩୨ ଏବଂ ୪୨୫ ରହିଛି।  

ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ି ୩ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଗଡ଼ିପଡ଼ା ଗାଁରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ି ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।  ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି।  ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣ ପିଲା ରାଗଡ଼ିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ, ସୋମବାର ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଏକ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କି ଖୋଲା ଥିବାରୁ ଶିଶୁମାନେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । 

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଡାଲଡା ଘିଅ ଜବତ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଶନିବାର ଡାଲଡା ଘିଅ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହାସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଡାଲଡା ଘିଅ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବଳ ଓମଫେଡ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି।

ବନ୍ଧା ହେଲା ବାଘଛାଲ ବେପାରୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପଞ୍ଝାରେ ବାଘ ଛାଲ ବେପାରୀ । ବାଘ ଛାଲ ସହ ୩ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ । ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବାଘ ଛାଲ ଆସିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Terror attack
Terror Attack:ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୀଷଣ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ସେନାର ଅପରେସନ ଜାରି
Sri Mandir Ritual today
ନୋହିଲା ରାତ୍ର ପହୁଡ଼, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ
Odisha news
Odisha News: ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ଅଧୀନରେ ୬୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
top 10 news today
ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରେଧୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର