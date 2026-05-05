Top 10 News Today:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 05, 2026, 09:02 AM IST

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦିଦିଙ୍କ ବିଜୟରେ ବ୍ରେକ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ୧୫ ବର୍ଷର ଟିଏମସି ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟାଇଛି ବିଜେପି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସମେତ ୪ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡ଼ୁଚେରୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଜି ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଧୂଳିସାତ୍‌ କରିଦେଇଛି। ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତି ବିଜେପି କେବଳ ମମତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 

ଭବାନୀପୁରରେ ହାରିଲେ ମମତା
ଭବାନୀପୁରରେ ହାରିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ ସହ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ୧୫,୧୧୪ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ବିଜୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି।

ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ମୋଦୀ
ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହାତ ଯୋଡି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ମହାନ ଜନତା କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଏ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।

ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ କ୍ରେଜ
ତାମିଲନାଡୁରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରଭାବକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ନୂତନ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗାମ’ (ଟିଭିକେ) ନିଜର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୦୭ଟି ଆସନ ଜିତି ବହୁମତର ନିକଟତର ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଟିଭିକେ ଶାସକ ଡିଏମ୍‌କେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଆଇଏଡିଏମ୍‌କେକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସିନେମା ଜଗତର କ୍ରେଜ୍ ଏବେ ସଫଳ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ଗୁଜୁରାଟରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକତାରେ ସଫଳ ରୋଡ୍ ସୋ ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଅଭିଯାନକୁ ଗୁଜରାଟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମେ ୫ ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟର ୪ଟି ସହରରେ ୩ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ ।ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଓ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ମେ ୫ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ ବଡ ନିବେଶକ ରୋଡ୍ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥି ସହିତ ଅଗ୍ରଣୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ସହ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ ବୈଠକ ଏବଂ One-to-One Meeting ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ।

ଆଜି ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାତି କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏହି ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ୮, ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ବୌଦ୍ଧରେ ୪୨, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୪୦.୬, ତାଳଚେରରେ ୪୦.୨, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୩୯.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲ।

ଟିଏମସି ସରକାରର ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ : ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ହେଉଛି ବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଜୟ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅହଂକାର ବିରୋଧରେ ବଙ୍ଗବାସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସଂବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବଙ୍ଗର ନାରୀଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୁଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 'ସୋନାର ବାଂଲା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।

ଏଣିକି ଘରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା
ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଘରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ନେଇ ସରକାର ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଠାଯାଇଛି । 

ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ
କୋରାପୁଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ। ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଧାଂଶୁ ଖରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୧.୮ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୫ଟି ଲାମ୍ପ୍ସର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫସଲ ଋଣ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଜିତିଲା ମୁମ୍ବାଇ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୭ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫ ୱିକେଟ ବିନିୟମରେ ୨୨୮ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୮ଟି ବଲ ବାକି ଥାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। 

