Top 10 News Today: ଆଜି ୪ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ୫କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ସୋମବାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପଇତାଲାଗି ନୀତି, ୪ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିବେ । ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ହେଉଥିବା ସେବାୟତମାନେ କୁହନ୍ତି । ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ପଇତା ଭଳି ବଳାଯାଇ ଦାରୁଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିବ । ସେଦିନ ଅପରାହ୍ଣରେ ପ୍ରାୟ ୩ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନକରାଯାଉଛି । ନୀତି ସରି ଠାକୁରଙ୍କମହାସ୍ନାନ ବଢ଼ିଲେ ପୁନଃ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ପରେପଇତାଲାଗି ନୀତି ହେବ । ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶକରି ସାମୂହିକ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ।
ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଲା ୩ ଜୀବନ, ଅନେକ ଆହତ
ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝଡ଼ତୋଫାନ ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଛି । ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭାବି ବୋହୂ ତଥା ସମୁଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଲଗ୍ନପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧବାଟରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା ବାପାର ଜୀବନ । ଯୁଯୁମୁରା ଠାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବିପ୍ଳବ ବେହେରା । ଏହା ସହ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
୫କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ, ଇ-କେୱାଇସି ଥିଲେ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବେ
ଆଉ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ଗ୍ୟାସ । କଳାବଜାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବପାଇଁ E-KYC କରିଛୁ । ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଖୋଲାରେ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହିଭଳି ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଏଜେନ୍ସି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି କରିବେ ।
ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ୍ରେ ହଇଚଇ: ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ୧୪ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି!
କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗଲା ୬ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ୧୬ ଜଣ ଅସହାୟ ତଥା ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୪ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଶିଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜଖବର ନାହିଁ। ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସୋର ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦହିସଡ଼ା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖରାପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ପଛରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୋର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ ପଛରୁ ଧକା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଟ୍ରକରେ ଥିବା ୩ ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ୟାସ କଟରରେ ଟ୍ରକକୁ କାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୋର ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ।
ହିଙ୍ଗୁଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଅଘଟଣ; ଡ୍ରାଗନ ଦୋଳି ଛିଡ଼ି ୪ ଗୁରୁତର
ତାଳଚେର ହିଙ୍ଗୁଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଅଘଟଣ । ଡ୍ରାଗନ ଦୋଳି ଛିଡି ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର । ଡ୍ରାଗନ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଦୋଳିଟି ମଝିରୁ ଛିଡି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦୋଳିରେ ସମୁଦାୟ ୨୦ ଜଣ ଥିଲେ । ସୂଚନାଥାଉକି, ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଘର ତାଳଚେର ଓ ଜରପଡା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ଆସାମରେ ରବିବାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ପବନ ଖେଡାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ବିଶ୍ବଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିନିକି ବିଶ୍ବଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ।
ଜୀବନ ନେଲା କାଳବୈଶାଖୀ : ନିଖୋଜ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
କାଳବୈଶାଖୀ ନେଲା ଜୀବନ । ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ନିଖୋଜ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଗତକାଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କଟକ ନିଆଳି ଅଂଚଳର ୪ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଅଚାନକ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ପବନ । ଫଳରେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ରେ ଫସିଯାଇଥଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ।
ଇରାନରୁ ନିଜ ସେନାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଆମେରିକା
ଇରାନ୍ରୁ ନିଜ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆମେରିକା । ଭୀଷଣ ଗୁଳିମାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ F-15 ବିମାନର ନିଖୋଜ ପାଇଲଟ ଆମେରିକା ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । F-15 ବିମାନକୁ ଇରାନ ମାରି ଖସାଇବା ପରେ ପାଇଲଟ୍ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଇରାନ୍ ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ଇରାନର ବେଖାତିର
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ୩୭ତମ ଦିବସରେ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଭୟାନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଆଜି ପୁଣି ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପରେ ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ନ ଖୋଲିଲେ ଇରାନ ନିଜର ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ୪୮ ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟସୀମାକୁ ଇରାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।