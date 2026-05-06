Top 10 News Today:ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ନିବେଶ, ବଢ଼ିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 06, 2026, 09:10 AM IST

ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ନିବେଶ
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ତିନି ଦିନିଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଧାତୁ ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଔଷଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।

ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା: ରହିବ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ
ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ-୨୦୨୬ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ  ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ବଢ଼ିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ବଢ଼ିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ଵିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ସମେତ ୩୪ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷମତା ଅଛି।ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଆଗତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ୩୪ ରୁ ୩୮କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ଆଇନ, ୧୯୫୬ କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଆଗତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।

ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ବାପାମା' ଛେଉଣ୍ଡ ହେଲା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ
ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକର ଘରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍‌ ଧରି ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମିକର ଭାଇ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଶରୀର ଘରର ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ମା’ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବଡ଼ ହେବ, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃ‌ଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଧୀନ କେ ଖରିଡା ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ଣରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିଟୁ ଗୌଡ଼କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି।  

୪ ଦିନରେ ୫ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଭିମ୍‌ସାର)ର ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ’ରୋଗ ବିଭାଗରେ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ୫ ଜଣ ପ୍ରସୂତିଙ୍କର ଅସ୍ବାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 

୩ ଦଶନ୍ଧିର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖାତାକୁ ଫେରିଲା ୧୫୦ ଏକର
ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଖୋଦ ଦଖଲ ଜମି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସରକାର । ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଜମିଦାର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ପାଶ୍ୱର୍ବର୍ତ୍ତୀ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଶହ ଶହ ଏକର ଖୋଦ ଦଖଲ ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜମିଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ମୁତାବକ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜମିକୁ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ । ଜମି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ୧୯୯୧ରେ ମକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷ ହେଲେ । ପ୍ରାୟ ୩ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସରକାର ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଖାତାକୁ ୧୪୯ ଏକର ୫୭୦ ଡେସିମିଲ ଜମି ଫେରାଇଛନ୍ତି । 

ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି କମ୍‌ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଜୋର୍‌ରେ ପବନ ବହିପାରେ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ୬ ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବି ବହିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଗଛ କଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ
ଗଛକଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁରୁଣାକଟକ ଥାନାରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ। ଥାନା ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଓ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ମୁହାଁମୁହିଁ । ଜଣେ ASI ଓ ୩ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆହତ, ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ପୋଲିସ । କରଞ୍ଜକଟାରେ ଗଛ କଟାଯାଉଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ । ଅଧିକ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ତାତିଲେ ଲୋକେ ।

ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ DISCOMs କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି, ସିଂହ ଦେଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 

ଜିତିଲା ଦିଲ୍ଲୀ
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୮ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ  ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ମୋଟ ୧୫୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ଚଳିତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। 

