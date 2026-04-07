Top 10 News Today:୧୪ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ, ୮ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:୧୪ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ, ୮ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:46 AM IST

୧୪ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ
୧୪ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟ୍ଟୀ ନୂଆ କୁଳପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ। ସେହିପରି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଅର୍କ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ନବନିଯୁକ୍ତ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। 

ମଞ୍ଜୁଲତା ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌
ଆଜି ବିଜେଡି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦଳରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପଛରେ ଅନେକ କଥା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା
ବଲାଙ୍ଗିର ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ରାସ୍ତା ଯାକ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କୁଆପଥର ମାଡ କାରଣରୁ କିଛି ଘର ଛପର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

୮ ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍
ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ ରେ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ। ଆଠ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍। ୬ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ। ନଗଦ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୩ଟି ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ୫ ଖଣ୍ଡା ଜବତ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ। ଏସପି ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚଢାଉରେ ୮ ଟିମ୍ ଶହ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜ଼ାର ଥାନା ଅଧୀନ ସନ୍ଥିଆ, ଅଲାଲ ପୁର ୨ ଟି , ନଂଗାମହଲା, ଗୁଜିଦରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି।

ବାପ-ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ୯ ପୋଲିସକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚ ୯ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ସତନକୁଲମ୍ ହାଜତ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ଚରମ ନିଷ୍ଠୁରତା, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ବିରଳରୁ ବିରଳତମ ଅପରାଧ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ମାମଲାର ବିଚାର ପରେ ରାୟ ଶୁଣାଇ ବିଚାରପତି ଜି ମୁଥୁକୁମାରନ୍। ବ୍ୟବସାୟୀ ପି ଜୟରାଜ (୫୯) ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜେ ବେନିକ୍ସ (୩୧)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ୯ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସିବିଆଇର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ହାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଲେ ୩ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ
ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି ରାଧକ୍ରିଷ୍ଣନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିଜେଡିର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜିତିଥିବା ଦିଲୀପ ରାୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସୁଜିତ କୁମାର ଶପଥ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସାମରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୬ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବେ।

ବବିଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳିମାଡ଼
 ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ । କାଲିମେଘା ନିକଟ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ସୌମ୍ୟରଂଜନ ସାମଲ । ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଯୁବକଜଣକ ସେହି ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ(ବବି)ଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । 

ରାତି ୮ଟା ଯାଏଁ ଡେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଚଳାଇଥିବା ଦେଶଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନକୁ ବଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଜିପ୍ଟ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତୁର୍କୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ୪୫ଦିନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍‌ଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା । CECଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନୋଟିସ୍‌ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୩ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ଥିବା ଏକ ନୋଟିସ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ଲୋକସଭାର ୧୩୦ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର ୬୩ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ଥିଲା । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ନେତୃତ୍ବରେ CECଙ୍କ ନାଁରେ ନୋଟିସ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଭଳି ମୋଟ୍ ୭ଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସିଇସି କାମ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବ ରାଜା ସାହାଣୀ
ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ । ଜେରା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ରାଜାକୁ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରେ ଜେରା କରିବେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଫେରାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବିହାରର ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଋଷିକେଶରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

 

 

