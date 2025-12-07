Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:49 AM IST

Top 10 News Today: ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିମାନ ଭଡ଼ା, ଗୋଆରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ । କାଲୁଆ ପବନ କଲବଲ କରିବ । ଭୋର୍ରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ବି ବାଟ ଓଗାଳିବ । ଶୀତ ଲହରିରେ ପୂରା ଓଡ଼ିଶା ଥରିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମଡି) ଏହି ଆକଳନ କରିଛି ।ରବିବାର ରାଉରକେଲା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ।

ଗୋଆରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଗୋଆର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ରୋଷେଇ ଘରର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିମାନ ଭଡ଼ା
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ, ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମନଇଚ୍ଛା ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୁଇରୁ ତିନି ଗୁଣ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ, ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ ବିମାନରେ ଭଡା ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମନଇଚ୍ଛା ଭଡା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଇବ ସ୍ପାଇସଜେଟ
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଆଜି 22ଟି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ସମୟସାରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସୀମା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଟିକେଟ ବାତିଲ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଆଜି, ରବିବାର, 7 ଡିସେମ୍ବରରେ 22ଟି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ପାଟନା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଆଦମପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ସହିତ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।

ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ କମ୍ପାନିକୁ ଡିଜିସିଏର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ 
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ କମ୍ପାନିକୁ ଡିଜିସିଏର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ (DGCA) ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର୍ ଏଲବର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ସୋ-କଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍‌ର ବଢ଼ୁଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବିଳମ୍ବ, ବାତିଲ୍ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଡିଜିସିଏ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ନଖିଲେ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ମା’ ତାରିଣୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ
ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ । ପାଖାପାଖି ୩ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସିଂହ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେନେଇ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଡିଜିପି
ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ  କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ ପରିସରରେ ସମଗ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜନ ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।  

ବିଜେପିକୁ ସୋନିଆଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା । ବିଜେପି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ, ଅପମାନିତ ଏବଂ ବଦନାମ କରୁଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଜବାହର ଭବନରେ ନେହେରୁ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ନେହେରୁଙ୍କ ଅବଦାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ତଥାପି ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ବିବୃତିକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ସୀମା ଟପିଲା ଅତ୍ୟାଚାର: ନିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ
ଅସହ୍ୟ ହେଲା ଅସାମାଜିକ ଯୁବକର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ। ସୀମା ଲଂଘିବାରୁ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ୍‌ ଲାଞ୍ଜିବେର୍ଣ୍ଣାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ୍‌ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଜିବେର୍ଣ୍ଣା ଗ୍ରାମର ଏହି ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସରବତୀଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ +୩  ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ।

ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ
ଭାରତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ୨-୧ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୨୭୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ୩୯.୫ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। 

