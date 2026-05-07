Top 10 News Today:ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trending Photos
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି ହିଂସା। ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚର୍ଚିତ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଆଜି ରାତିରେ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମରେ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କାର୍ ଅଟକାଇ ୪ ରାଉଣ୍ଡ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ
କୋଲକାତା ନିକଟରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (ପିଏ)ଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏସ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି । ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା
କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇବାରୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ବୁଧବାର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ହଳଦୀ ଭାତ, ତେଲ ଦେଇ ସାସାନ୍ଦ୍ରରେ କାଲାରା, ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଭୁଲ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିତୁଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଲାରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଲସୁନୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶାହରେ ଏହି ସବୁ ବିଧି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ସମାଧି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଜିତୁ। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ ହେବ ବରଂ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିତୁ। ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।
୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ପଦବି ଖାଲି
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ଏକାଡେମୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ପଦବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ । ଏନେଇ ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଥିବା ପଦବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା । କାରଣ ଏମିତି ଏମିତିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା । ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୫ଟିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ (ଡିସିଓ) ଅଛନ୍ତି । ବାକି ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଦବି ଖାଲି ଅଛି । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମେ’ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ୍ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କିଛି ମଡେଲ୍ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଆକଳନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଜିଏଫ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଇସିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ଏବେ ଏକମତ ଯେ ମେ’ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ମେ’ ୧୧ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ’ ୧୪ ଓ ୧୫ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପଥର ସନ୍ଧିରୁ ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର
ପଥର ଖୋଲରେ ଫସିଥିବା ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର। ୯ ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପଥର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ନାବାଳକକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମହୁ ଫେଣା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଫସିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ରାଣୀପଡ଼ାର ନାବାଳକ ଶିବ ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ ବାଉଁଶଗାଡ଼ିଆ କାନିପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପାହଡ଼ରେ ମହୁ ଫେଣା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶିବ। ଏହି ସମୟରେ ମାଟି ଖସିଯିବାରୁ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ନାବାଳକ। ପଥର ସନ୍ଧିରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଫସି ରହିଥିଲେ ନାବାଳକ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ନଯାଇପାରିବେ ପୋଲିସ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ହିଞ୍ଜିଳି ଗର୍ଭବତୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି
ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୋର୍ ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖି ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମା’ର ମୃତଦେହ ପାଖରେ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ଏହି ଶିଶୁକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ପୁନର୍ବାସ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
୭ ମଇରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର
ମୁମ୍ବାଇ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ୭ ମଇକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ରନଓେ୍ବରେ ପ୍ରି-ମନସୁନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରାଯିବ । ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ମୁତାବକ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏଁ ୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରନୱେ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କି ଅବତରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ମୁତାବକ, ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର ରନୱେ ୯/୨୯ ଏବଂ ରନୱେ ୧୪/୩୨ରେ ଏହି କାମ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଡାଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ।
ଆସାମରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଆଜି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସହିତ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ଆସାମରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେବେ । ଏନେଇ କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ହିମନ୍ତ ଆଜି ଲୋକଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିତିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ
କୁପର କନୋଲ୍ଲୀଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରାଜୟର ମୁଁହ ଦେଖିଛି ପଞ୍ଜାବ ଏକାଦଶ। ଇଶାନ କିସାନ ଓ ହେନରିଚ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୯ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୪ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୨୩୫ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୦୨ ରନ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଛି।