Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ ଗଣତି ମଣତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବବି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଆଜିଠୁ ଗଣତି ମଣତି
ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଶେଷ ହେବାପରେ ଆଜି ଠାରୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହେବ। ବୁଧବାର ଠାରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ଚାଲିବ। ରବିବାର ୧୨ ତାରିଖ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ୍ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ୧୩ ତାରିଖ ଏବଂ ୧୬ ତାରିଖ ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୩୦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ପୁର୍ବରୁ ସକାଳ ଧୂପ ସାରିବାକୁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି । ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର । ତେଣୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।
ଆମେରିକା–ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ୨ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା
୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ । ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ୨ ସପ୍ତାହର ବିରାମ । ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଗତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ୍ ସରିଫ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାଲିଆତି କରି ଛତାର ସେବକ ନିଲମ୍ବିତ
ଛତାର ସେବକ ରଞ୍ଜିତ୍ କରଙ୍କୁ ଧ୍ଵଜା ବନ୍ଧା ରସିଦ୍ ଜାଲିଆତିରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀକର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭିଜେନ୍ଦ୍ର କେଡିଆଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଜାଲ ରସିଦ୍ ଦେଖାଇ ୧୪ହାତି ଧ୍ଵଜା ବନ୍ଧାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳ ଶ୍ରୀକେଡିଆଙ୍କ ନାମ ଧ୍ବଜା ବନ୍ଧା ବାବଦକୁ ଫିସ୍ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀକର ଜାଲ ରସିଦ୍ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଵୀକାର କରିଥିବାରୁ ଏ ସଂପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ କରଙ୍କୁ କୈଫିୟତ୍ ତଲବ କରାଯାଇଥିଲା। କୈଫିୟତ୍ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀକରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଆଜିଠାରୁ ଛଅ ମାସ ବଳ ବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି
ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାରରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ଏବଂ ୧୬ରୁ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି । ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତି ସଂପାଦନ ଚାଲିବ। ଏଥିସହ ଅଧିକୃତ ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ଜଗମୋହନ ଓ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନୀତି ସଂପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବବି
କାଳିମେଘା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି। ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏକ ନୀତିହୀନ ସରକାରରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ବିଜେପିର କୁଶାସନର ପରିଣାମ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ
ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅପରାହ୍ମ ୩ଟାରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଯାତ୍ରା ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା । ଅପରାହ୍ମ ୩ଟା୩୦ ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଅଁ ବିଜେ । ପରେ ୪ଟାରେ ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ। ରାତି ୧୦ଟାରେ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁର ବାହୁଡା ବିଜେ ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ।
ସିଜିମାଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା: ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ୧୬୩ ଧାରା ଜାରି
ବେଦାନ୍ତର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଶାଗବାରୀ ଗ୍ରାମଠାରେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଖଣିଖନନ ବିରୋଧୀ। ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ପୁଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ଯକ୍ତ ହୋଇ ପଥର ମାଡ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ରାୟଗଡା ଏସଡିପିଓ ଗୈରୀଶଙ୍କର ସିହୁ, କାଶୀପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ଅଣ୍ଡ୍ରାକଞ୍ଚ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନେଷ୍ଟବଳ ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି।
୬ ପୋଲିସକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
୨୦୧୬ ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିହଂପରୁ ଥାନାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୨୦୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ସେନାପତି ଓରଫ ଆକୁଳିଙ୍କର ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ନରସିଂହପୁର ଥାନାର ପୁର୍ବତନ ଏଏସଆଇ ତଥା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ସାହୁ, ତତ୍କାଳିନ ହାବୁଲଦାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ହୋମଗାର୍ଡ ଯୋଗୀ ନାଏକ, ଭିକାରୀ ନାଏକ, ହୋମଗାର୍ଡ ମହେଶ୍ୱର ଦେବତା ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ରଣାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।
ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୩୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ମାଫିଆ ଅଟକ ଥିବାବେଳେ ୩୨ଟି ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନଗଦ ୪୬ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୯୨୭ ଟଙ୍କା, ୧ କେଜି ୮୫୭ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ୭ କେଜି ୮୭୩ ଗ୍ରାମ ରୂପା, ୨୫ଟି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ୨ଟି ତିନିଚକିଆ, ୩୩ଟି ବାଇକ, ଗୋଟିଏ ଖେଳଣା ବନ୍ଧୁ, ୬ଟି ଖଣ୍ଡା, ୭୦ଟି ପାସବୁକ, ୨୦ଟି ଏଟିଏମ, ୧୦ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ୩୨ଟି ଜମିପଟ୍ଟା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୧୩ତମ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ୨୭ ରନରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଟପରେ ରହିଛି। ୧୧ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ ୩ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୫୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୨୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।