Top 10 News Today:୪ ସହରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଇକୋନୋମିକ କରିଡର, ମେଳାରେ ଛିଣ୍ଡିଲା ଦୋଳି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:33 AM IST

୪ ସହରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଇକୋନୋମିକ କରିଡର
 ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୪ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ୧୯% ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ୨୨.୪ ବିଲିଅନ୍‌ ଡଲାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୦ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୫୦୦ ବିଲିଅନ୍‌ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 

ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା , ପିଓକେକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଲା ଆମେରିକା
ପିଓକେକୁ ଭାରତର ଅଂଶବୋଲି କହିଲା ଆମେରିକା । ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଆମେରିକା ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି । ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାରତର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅଂଶଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ) ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୱାସିଂଟନର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଏହା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ । 

ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶିକ୍ଷକ
ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁରେ ପାଠ । ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶିକ୍ଷକ । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରଅପରପାର୍ଶ୍ବସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରଆନ୍ଧ୍ରସୀମାନ୍ତ ଜୁମାଡଙ୍ଗ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେସ୍କୁଲ ଟିଏ ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତଗାଁର ପିଲା । ଏଥି ପ୍ରତି ଓଡିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ।ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁଆନ୍ଧ୍ରସରକାରର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକକୁ ସେହି ଗାଁରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ତେଲୁଗୁଭାଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବାର ଜଣା ପଡିଛି ।

ମେଳାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଝୁଲା;ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦର ସୁରଜକୁଣ୍ଡ ମେଳାରେ  ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫଳରେ ପଲୱାଲର ବାସିନ୍ଦା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫରିଦାବାଦର ସୁରଜକୁଣ୍ଡ ମେଳାରେ ଏକ ଦୋଳି ଡଙ୍ଗା ହଠାତ୍ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଦୋଳିରେ ୧୨ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱିଙ୍ଗର ମୋଟର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଦୋଳିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଖୁବଶୀଘ୍ର ମାଲେସିଆରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ୟୁପିଆଇ: ମୋଦି
ଶନିବାରଠାରୁ ୨ ଦିନିଆ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନବସୃଜନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲେସିଆ ସହିତ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ମାଓମୁକ୍ତ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା
ଆଜିଠୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରେସମିଟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏଡିଜି ସଂଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା। କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ ଦମ୍ପତ୍ତି ନିଖିଳ ଓ ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ୧୫ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଜି। ବାସଧାରା ଘୁମୁସର ନାଗାବଳି ଡିଭିଜନ ର ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ୧୩ ମାଓବାଦୀ ହେଲେ ବିକାଶ, ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଦୀପ, ରୋସନି, ଅରୁଣା, ନନ୍ଦେ, ନିକିତା, କୁମାରୀ, ଦୀପକ, ରାକେଶ, ଲଲିତ୍, ରାଜେ ଏବଂ ମାଳତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି
ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (MWDT) ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏହି ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ  ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସ୍ଥିର କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶୁଣାଣି ଶନିବାର ହେବାର ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନବନ୍ଦର ରୋଡ୍‌ ବା ଏକାମ୍ର ରୋଡ୍‌ରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ (Affidavit) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ କ୍ରିକେଟ ୨୦୨୬ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିଜୟ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଉଦଘାଟନୀ ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୯.୫ ଓଭରରେ ୧୪୭ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସ୍କଟ ଏଡୱାର୍ଡ୍ସ ୩୭ ଓ ବାସ ଡି ଲିଡେ ୩୦ ରନ କରିଥିଲେ । ଜବାବରେ ୧୪୮ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାକିସ୍ତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପଂହଚିଥିଲା ।

ବିଶ୍ୱକପରେ ବିଜୟ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ
ୱାଙ୍ଖେଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ କ୍ରିକେଟର ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ ୨୯ ରନରେ ଆମେରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ୮୪ ରନ ବଳରେ ୧୬୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲା । ଜବାବରେ ଆମେରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୩୨ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଶୁଭମ ରଂଜନେ ଓ ସଞ୍ଜୟ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତି ୩୭ଲେଖାଏଁ ରନ କରିଥିଲେ । ମିଲିନ୍ଦ କୁମାର ୩୪ ରନ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

