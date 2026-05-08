Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 08, 2026, 08:56 AM IST

ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିବ ୪୮,୩୩୦ କୋଟି ନିବେଶ
ତିନିଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୪୮,୩୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ୮ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଓ ୬୩ଟି ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ଫର୍ମ (ଆଇଆଇଏଫ୍‌) ସ୍ବାକ୍ଷର ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋଟ୍‌ ୭୧ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ୬୭,୮୩୮ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 

ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୪ ଅଟକ। ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଥାନା ବାହାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋହଲ୍ଲା। ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଗାଁଲୋକ।

ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି। ନୂଆ ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ଶବଦାହ ଲାଗି ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ୨ଟି ୱେଟିଂ ରୁମ୍, ୬ଟି ନୂଆ ଶବଦାହ କେନ୍ଦ୍ର, ୨ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ ରହିବ। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମାଧି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବ। କଟକ ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ କଟକ ସହରର ଏହି ପୁରାତନ ଶ୍ମଶାନ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ୬ ମାସ ଭିତରେ ନବୀକରଣ କାର୍ୟ୍ୟ ଶେଷ ହେବ।

ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି
ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସସ୍‌ପେନ୍ସ ଲାଗିରହିଛି । ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳରେ ଫସିରହିଛି । ବହୁମତ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ । ଦଳ ଗୁରୁବାର ସିପିଆଇ (ଏମ୍‌)କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସିପିଆଇ(ଏମ୍‌) ନେତା ପି. ସନ୍ମୁଗମ୍‌ କହିଛନ୍ତି । ଥଲାପତି ବିଜୟ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଲୋକ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରଥମେ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ
ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତଥା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହେବ। ଏ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲର ରୂପରେଖ, ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ୧୨/୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାତ୍ର ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନରୁ ଏହି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୧୮ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍‌କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଚଳିତ ସପ୍ତାହ (୮ରୁ ୧୪ ତାରିଖ)ର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ୧୪ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ । ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିପାରେ ।  

ଇରାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋର୍ଟ ସିଟିରେ ଆମେରିକାର ହମଲା
ଇରାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୀପ କ୍ୱେଶମ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ସିଟି ବନ୍ଦର ଆବାସ ଉପରେ ଆମେରିକାର ମିଶାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ହମଲା। ଆମେରିକାର ସେନା ଇରାନର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶମ୍ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଆବାସ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ଇରାନୀ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାହାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି।

ଗାଁରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍‌,୧୭ ନମୁନାରୁ ୯ ଜଣ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଗାଁରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଥିବା ସୂଚନା । ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରମାଲ ଗାଁରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ ଗାଁରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୭ ଟି ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ୯ ଜଣ ଜଣ୍ଡିସ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ୧୫ ରୁ କମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହେଲୋଜେନ ବଟିକା ଦିଆଯାଇଛି।

ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛିି ପୋଲିସ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଟିମ୍। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ବାହାରେ ହୋହାଲ୍ଲା ଚାଲିଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି, ଏନେଇ ଉଦବେଦ ପ୍ରକାଶ କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ୯ ରନରେ ହରାଇଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ଲଗାତାର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ୧୯ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରସିବି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ୧୯ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଆରସିବି ୧୯ ଓଭରରେ ୨୦୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଡକୱର୍ଥ-ଲୁଇସ୍ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୯ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

