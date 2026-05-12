Top 10 News Today:ଚୀନ ଆସିବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଚୀନ ଆସିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଦୁଇ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଡିଲ ଆଡକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇସାରା ରହିଛି ।
ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା
ଆଜି ଦିନ ୧୧ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା । ଆସାମରେ ଲଗାତାର ୩ୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ NDA ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହିମନ୍ତ । ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଇଡି
ଟିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜିତ୍ ବୋଷଙ୍କୁ କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟିମ୍ । ଦକ୍ଷିଣ ଦମଦମ୍ ପୌରପାଳିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି । ୧୫୦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସୁଜିତ୍ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୨ ଆହତ
ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୨ ଅପରାଧୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ସୁନୀଲ ମହାନନ୍ଦ ଓ ଚାନ୍ଦ ବନଛୋର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୁର୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଏଚ୍ଏସରେ ଉଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ପୋଲିସ ।
୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ‘ଡେଲିଭରି’ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରକ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା । NH-16ର ଚପରପଦାରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ‘ଡେଲିଭରି’ କାର । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲପର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସୋର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଆଜି ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ୱ ହୋଇଥିଲା ଗଣତିମଣତି
ଏହି ବିଳମ୍ୱ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଦିନ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଗତକାଲି ୩ ଘଣ୍ଟା ୧ ମିନିଟ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହୋଇପାରିଥିଲା ।
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଗିରଫ
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ।
ରାଜପଥରେ ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ
ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ । ପାଣିକୋଇଲି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଟାୟାର ଫାଟି ନିଆଁ ଲାଗି ଯିବାରୁ ଜଳିଗଲା ହାଇୱା । ଚାଳକ ଜଣକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯାଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ।
ବରମୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା: ଟ୍ରକ ମାଲିକ ଗିରଫ
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ସମ୍ପତ୍ତି ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ପୁଲିସ ।
ବଢିବ ତାତି
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ବଢ଼ିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାରଦ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଗାମି କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ ।