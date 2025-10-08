Advertisement
Top 10 News Today:କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଠିଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ବାଭାବିକ, ବିଳାସପୁରରେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୧୮ ମୃତ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:40 AM IST

ଆଜି ଓକିଲଙ୍କ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍‌ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ୮ତାରିଖ( ବୁଧବାର) ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ଓକିଲଙ୍କ କଲମଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପୀତବାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଠିଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ବାଭାବିକ
କଟକ ସହରରୁ ଆଜି ସକାଳୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଛି। ଦୋକାନବଜାର ଖୋଲିବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଧା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବନ୍ଦ ରହିଛି। 

ବିଳାସପୁରରେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୧୮ ମୃତ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବସଟି ଭଲ୍ଲୁ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ।  ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବସ୍ ଉପରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ବାହାର କରି ଆହତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। 

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘାସୀରାମ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଘାସୀରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ତେବେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ କମ୍ପିଲାଣି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ । ନୂଆପଡ଼ା ଦଖଲ ପାଇଁ ୩ ଦଳ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ରଣନୀତି । ସରକାରରେ ଥିବାରୁ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ।

ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା
ଆସୁଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ୯ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ଲଘୁଚାରରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଆସନ ପାଇଁ ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରମେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଝିଅକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ମୈଥିଳୀଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ବିହାର ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛୁ କାରଣ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଜାତି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

କ୍ୟାବିନେଟରେ ୪ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ
ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ଏବଂ ସିସିଇଏ ବୈଠକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର
ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱିଡେନରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୫ ରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆମେରିକାର ଜନ୍ କ୍ଲାର୍କ (John Clarke), ମାଇକେଲ୍ ଡେଭୋରେଟ୍ (Michel Devoret) ଏବଂ ଜନ୍ ମାର୍ଟିନିସଙ୍କୁ (John Martinis) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କେମିକାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର
ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଜୟପୁର- ଅଜମୈର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କେମିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କର । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍‌ରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ୨୦୦ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫାଟିଥିଲା। ଏପରିକି କି କିଛି ସିଲିଣ୍ଡର ୫୦୦ ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସୂଚନା ମିଳିଛି । 

ସୁପ୍ରିମ୍‌କୋର୍ଟରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ମାମଲା; ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦବାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ପିଇ ୧୪ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପିଆଇଏଲ୍ ଦାଖଲ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ । ଏହାଛଡ଼ା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିରପ୍‌ରେ ବିଷାକ୍ତ ଡାଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ମିଳିଛି, ଯାହା ଔଷଧୀୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିଷିଦ୍ଧ ।

