Top 10 News Today:ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1. ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏନ୍ଡିଏ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାବେଳେ ୟୁପିଏ ପକ୍ଷରୁ ବି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଚି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସଂସଦର ଦୁଇ ସଦନର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି ହୋଇ ନଥାଏ। ଏଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏନ୍ଡିଏର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
2.ବାତିଲ ହେଲା ଏନଡିଏର ଭୋଜି ଭାତର ଆସର
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଭୋଜିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟ ସହ ଲୋକ ଯୁଝୁଥିବାରୁ ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସଂସଦୀୟ କର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜ୍ଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
3. ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ କାହାକୁ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ବିଜେଡି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି।
4. ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା
ଉତ୍ତରଭାରତରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଦଶନ୍ଧିର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
5. ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖାଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ
ସାରା ଭାରତବର୍ଷରା ରବିବାର ରାତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗହଣ ଏହା ରହିଥିଲା। ରାତି ୯ଟା ୫୭ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ପୁଣିଥରେ ୧୩୯ ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
6. ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ SIR ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ। ଏଥିନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ୧୦ ତାରିଖରେ ଏ ନେଇ ଏକ ସିଇଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କମିଶନ। ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
7. ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦଳରେ ମତଭେଦ ରୋକିବା ଲାଗି ସେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତାହା ଲିବରେଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେବାକୁ ଯାଉଛି।
8. କର୍କଟ ଟିକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ
ଋଷ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କର୍କଟ ରୋଗ ଟିକାକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅନ୍ୟ ଟିକା ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
9. ଆଜିଠାରୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପିତୃପକ୍ଷ। ଏହି ପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳ ତର୍ପଣ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିହେତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏପରି ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ।
10. ଏସିଆ କପ ହକିରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ
ବିହାରର ରାଜଗିରି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛି।
