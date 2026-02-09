Advertisement
Top 10 News Today: ୧୨ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତାତି ପ୍ରକୋପ, ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ତାତି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ୧୨ରେ 'ଭାରତ ବନ୍ଦ', ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତାତି ପ୍ରକୋପ, ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ତାତି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:19 AM IST

Top 10 News Today: ୧୨ରେ 'ଭାରତ ବନ୍ଦ', ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତାତି ପ୍ରକୋପ, ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ତାତି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

୧୨ରେ 'ଭାରତ ବନ୍ଦ'
୧୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଧର୍ମଘଟ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ୪ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍‌ ବାତିଲ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ୧୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟ ଓ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ । ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।

ଜାପାନ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ
ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ରବିବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଭୋଟ୍ ଶେଷ ହେବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାକାଇଚିଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୨୩୩ ଆସନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ତାଙ୍କ ଲିବରଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (LDP) ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।

ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତାତି ପ୍ରକୋପ, ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ତାତି
ସୋମବାରଠାରୁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ । ଆସନ୍ତା ୪ଦିନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ କମିଯିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଆକଳନ କରିଛି । ସୋମବାର ପୁରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଛତ୍ରପୁର, ଗୋପାଳପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ । ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରୀରେ ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ, ଛତ୍ରପୁର ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିପାରେ । ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହା ପାଖାପାଖି ରହିବ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । 

କାରରୁ ମିଳିଲା ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଦିଲ୍ଲୀର ପୀରଗଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର ଭିତରୁ ତିନୋଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାରର ତାଲା ଖୋଲି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ବ୍ରିଜ ଓଭରରୁ ଖସି ପଡିଲା କାର
ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁଭବନ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଏକ କାର ତଳକୁ ଖସିପଡିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଶିଶୁଭବନ ଓଭର ବ୍ରିଜ ବ୍ୟାରିକେଡକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ତଳେ ଏକ ଘର ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ତେବେ ଏହିଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡି ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। 

ମାଲକାନଗିରିରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭେଜାଙ୍ଗିୱାଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଲିମେଳା ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ ୧୨୫୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ମାଫିଆମାନେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 

ଚଉଡ଼ା ହେବ ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିକନଜେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଜୟଦେବବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛନ୍ତି । ଏବେ ୬ ଲେନ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ୮ ଲେନ୍ କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଶ୍ୱର୍ରେ ସାଢ଼େ ୫ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ରହିବ । ଜୟଦେବବିହାର ଛକରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର କେବଲ ଷ୍ଟେଅଡ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିଃ(ଓବିସିସି) ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି । ୨୬ ତାରିଖ ଟେଣ୍ଡର ବିଡ୍ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି । ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ଟାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ପ୍ରି-ବିଡ୍ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜୀବନ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ଥାନା ପଣ୍ଡରେନ୍ ଗାଁ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ଏଥିରେ ଅଜା ଓ ୨ ନାତି ସହ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଥାନା ତୁରେକେଲା ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜଣ ବାଇକରେ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫୫ ବର୍ଷର ଅଜା କ୍ଷୀର ପୁଟେଲ, ୬ ବର୍ଷର ନାତି ଦେବାଶିଷ ଓ ସଂପର୍କୀୟ ଧଅରାଖମନ ଗ୍ରାମର ମୋହନ ପୁଟେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ
ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆମେରିକାକୁ ୨୯ ରନରେ ହରାଇ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ୟୁଏସଏ ଆଗରେ ୧୬୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟସେନା । ହେଲେ ଆମେରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୧୩୨ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ସହିତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପରେ ମହାରେକର୍ଡ କରିଛି । ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍କାଏ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯିଏ ୧୬ ଥର ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୪ ଥର ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ ପଛକୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବିଜୟୀ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଲଢେଇରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୪ ରନରେ ହାରିଛି ନେପାଳ । ୧୮୫ ରନର ପିଛା କରି ନେପାଳ ୧୮୦/୬ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତିମ ବଲ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନାକେଦମ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍‌  ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଥିବା ସମୟରେ ହୃଦୟ ଜିତିଛି ନେପାଳ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଗୃପ ଡି ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫ ୱିକେଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 

 

