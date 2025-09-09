Top 10 News Today:ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ନେପାଳରେ ହିଂସା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today:ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ନେପାଳରେ ହିଂସା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:41 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ନେପାଳରେ ହିଂସା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1. ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ
ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଭାରତର ୧୫ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଲାଗି ସାଂସଦମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏହି ଭୋଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେନାନୀତ ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ୍‍ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତର ଉପ ରାଷ୍ଟପ୍ରପତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଜି ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ। ପରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

2. ମୌସୂମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ  
ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଉପରାଷ୍ଟପ୍ରତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନାମାଙ୍କନ କରିଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍‍ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି।  ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍‍ ଏନ୍‍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। 

3. ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ 
ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଲାଗି ହେବାକୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍‍ କଲେଜରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ୨୩୩ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ୧୨ ମନୋନୀତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଲୋକସଭାର ୫୪୩ ସଦସ୍ୟ ଅଧିକୃତ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସମୁଦାୟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୭୮୮ କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୬ଟି ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ୭୮୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅର୍ଥାତ୍‍ ୩୯୧ଟି ଭୋଟ ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 

4.ଏନଡିଏ ନିକଟରେ ରହିଛି ବହୁମତ 
ଏବେ ବିଜେପି ଓ ସମର୍ଥିତ ଏନ୍‍ଡିଏ ପାଖରେ ଲୋକସଭାରେ ୨୯୩ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୨୯ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏନ୍‍ଡିଏର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଲେ ଏହି ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୪୨୨ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଜେତା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। 

5. ଭୋଟରୁ ବିରତ ରହିବ ବିଜେଡି 
ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜେଡି ପାଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୭ଟି ଭୋଟ ରହିଛି।  ବିଜେଡିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିରତ ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ରାଜ୍ୟସଭାର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୨୪୯ରୁ ୨୩୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 

6. ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦରମା ଓ ସୁବିଧା 
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ବା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଦରମା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାସିକ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। 

7. ନେପାଳରେ ହିଂସା 
ନେପାଳରେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟାନ ବିରୋଧରେ ତେଜିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରଙ୍କୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସରକାର ସମସ୍ତ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ୨୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

8. ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଗରିକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନୁହେଁ 
ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ େବାଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିହାର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ବେବଳେ  କୋର୍ଟ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଆଧାରକୁ ଅନ୍ୟ ୧୧ ନଥି ଭଳି ଏକ ନଥି ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।

9. ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ମିଳିବ 
ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଥିବା ମାର୍କ ଏଣିକି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ। ୨୩ ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଏହି ଆବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର।

10. ୨୧ରେ ଯୁବ ମାରାଥନ 
ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଏକ ଯୁବମାରାଥନର ଆୟୋଜନ କରିଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ମାରାଥନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ୭୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା।

Prabhudatta Moharana

