Top 10 News: ଆଜି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଆଜିଠୁ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଦିନ ପରେ ୩ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Headlines 02- ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହର୍ମୁଜରେ ୟୁଇର ୨ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଛି ଇରାନ । ଓମାନ ଜଳସୀମାରେ ମୋମ୍ବାସା ଓ ଅଲ ବହିୟା ନାମକ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ମୋମ୍ବାସାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ମୃତ ଏବଂ ୮ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି, ବନ୍ଧାଳି ଓ ସିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ବୋନସ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ କେରି ପିଛା ୧୦ ପଇସା, ଫାଳ ପିଛା ୨୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫% ବୋନସ ଦେବେ ସରକାର । ବନ୍ଧାଳି ଓ ସିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ୫ % ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ ।
Headlines 04- ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର CDMOମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ।
Headlines 05- ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଘୁଞ୍ଚିଲା । ୨୨ ତାରିଖରେ ଜାମିନ ଆବେଦନର ହେବ ଶୁଣାଣି । ପିଣ୍ଟୁ ଦାସ, ସୁନୀଲ ହୋତା, ମଦନ ଦଳେଇଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା । ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବିପିନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କାଳୁଚରଣ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଜାମିନ ଘୁଞ୍ଚିଛି ।
Headlines 06- ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା ହେବ । ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ, RDC ଏବଂ ଡିଏଲଆରଏସଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ରଥଯାତ୍ରା-୨୦୨୬ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 08- ଗଞ୍ଜାମରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ CHCକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ CDMO ଓ PHO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । SARI ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ । ILI ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ୫%ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଅକ୍ସିଜେନ, ଔଷଧ ଓ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି ।
Headlines 09- ଆଜିଠୁ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ । ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ । ଏଜବେଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ଦଳ । ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ । ଶୁବମନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଖେଳିବେ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା ।
Headlines 10- ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ନୟାଗଡ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।