Top 10 News Today:ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବଢିଲା ଦରମା, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ ଥିଲେ ମିଳିବନି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚାଲାଣ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 'ପଲ୍ୟୁସନ' ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUCC) ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ।
ଜାଳେଣି ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ୩ ମହିଳାଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା ଦନ୍ତା
ଆଜି ଭୋରରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରେଞ୍ଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ୩ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବଢିଲା ଦରମା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବଦେଇ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ NHMରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଦରମା ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ମାସକୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ
ବୁଧବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରିବେ। ଏହି ବିଶେଷ ନୀତି ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ତପ ନୀତି ସରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନବନ୍ଦ ରହିବ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ବୁଧବାର। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଝଟକା ଦେଲା ପରି ସୂଚନା ଦେଇଛି TPCODL। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉନ୍ନତିକରଣ, ମରାମତି ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ TPCODL ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ସହ ସମୟ ସେୟାର କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଓ କଟକର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ କରାଯିବ।
ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସଚିନ
ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସଚିନଙ୍କ ସହିତ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ରହିଥିଲେ।
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦେଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ୍ । ଶହେରୁ ଅଧିକ ବରୋଧୀ ସାଂସଦ ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓମ୍ ବିର୍ଲା ପକ୍ଷପାତ କରୁଥିବା ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ।
ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ଆସିବେନି ବାଚସ୍ପତି
ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ନିଜ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସୂତ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସଂସଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୃହକୁ ଆସିବେନି । ହେଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ବି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ସଂସଦ ନଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସରକାର କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ।
୧୦ ୱିକେଟରେ ୟୁଏଇକୁ ହରାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଳିତ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ର ଏକାଦଶ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏକତରଫା ଭାବେ ୟୁଏଇକୁ ୧୦ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତା’ ସହିତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଗ୍ରୁପ୍-ଡି’ ପଏଣ୍ଟ୍ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କିୱି ଦଳ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦୁଇ ଓପନର୍ ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ଓ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ରେ ୧୭୫ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଯେକୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାଗୀଦାର।
ନାମିବ୍ୟାକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ନେଦରଲାଣ୍ଡ
ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପର ୧୦ମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନାମିବ୍ୟାକୁ ୭ ଓ୍ବିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍। ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଅଳ୍ପକେ ହାରିଯାଇଥିବା ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ( ୭୨ ରନ*, ୨/୨୦) ପାଇଁ ବାସ୍ ଡି ଲିଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ।