Top 10 News Today:କାଲିଠୁ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ଚିତା ବାଘ ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ବଜେଟ ଗୃହରେ ଆଗତ କରିବେ । ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ।
ସଫଳତାର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତର ଓଡିଶା ହେବ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ । ଓଡିଶାର ବିକାଶ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ । ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।
କାଲିଠୁ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା
କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି +୨ ପରୀକ୍ଷା । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ୧୬୨୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଗଜାମ୍ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ଣ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରାଜ୍ୟର ୧୩୬୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ୨୧୧ଟି ପରୀକ୍ଷା ହବ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ହବ୍ରେ AI କ୍ୟାମେରାରେ ହେବ ମନିଟରିଂ । କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ୫ଟି ସ୍ତରରେ ୧୦୨ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ୧ ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ସମୟ ।
ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାର ୭ ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଶାହ ୭ ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡଳୀସ୍ଥିତ ସିଆରପିଏଫ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେହିପରି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧି ଅଭିଯାନର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଏନଏସ ବା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଶପଥ ନେଲେ ତାରିକ ରହମାନ
ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ରହମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ BNP ୨୯୭ ଆସନରୁ ୨୦୯ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ମୌଳବାଦୀ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ୬୮ ଆସନ ପାଇଥିଲା। ଯାହାପରେ BNP ସାଂସଦମାନେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ।
ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ଚିତା ବାଘ
ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି ।ନନ୍ଦନକାନନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନଥ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିଡିଆଖାନାରେ ଚିତାବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିତା ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ୨.୫ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉମରକୋଟର ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୀମାଦ୍ରି ନାୟକଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜାପ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ରାଜପାଲ
ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ତିହାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୯ କୋଟି ଋଣ ଏବଂ ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସବୁଠି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛକରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଭାସ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆଇନଗତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ କହିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ କପିଲ ଦେବ ଓ ଗାଭାସ୍କର
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ କପିଲ ଦେବ ଏବଂ ଗାଭାସ୍କର । ଏକାଠି ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ୧୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ । ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଅପିଲ । ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଦା, ସୁପର ଏଇଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ
ଚଳିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଂଟର ସୁପର ଏଇଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିୟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଂଟରୁ ବାଦ ପଡିଛି । ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଜିମ୍ବାୱେକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦଳ ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଂଟର ସୁପର ଏଇଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।