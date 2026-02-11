Top 10 News Today:କାଲି ‘ଭାରତ ବନ୍ଦ’, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉତ୍ତରା ଛକରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Trending Photos
କାଲି ‘ଭାରତ ବନ୍ଦ’; ସକାଳ ୬ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଧର୍ମଘଟ
ନୂଆ ଶ୍ରମ କୋଡ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାତିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ । ଶ୍ରମ କୋଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟହାର ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେବ । ବନ୍ଦ ପାଳନ ସମୟରେ ସାରାରାଜ୍ୟରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ
ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କିରାଣି ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଧୃତ କିରାଣିଙ୍କ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ରହିଛି ବିଳାସମୟ କୋଠା। ଯେଉଁଥିରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ। ରହିଛି ଦାମୀ କାର୍, ସୁନା, ଗହଣା ଓ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା। ତାଙ୍କର ୫ଟି ଠିକଣାରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସଂପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ସଂପତ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କର ୩ ମହଲା କୋଠା ସହ ପାଖାପାଖି ୪୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ଓ ଦାମୀ କାର୍ ରହିଛି। ଚଢ଼ଉ ଶେଷ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସଂପତ୍ତିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କିନ୍ନରକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉତ୍ତରା ଛକରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର
କିନ୍ନର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିପିଲି ଉତ୍ତରା ଛକରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୁଲିସର ଗୁଳିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ । ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି । ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରା ନିକଟ ସିଫା ଠାରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ବାଇକରେ ଆସି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୂଷି ଭୂଷି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ପୁଣି ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ
IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ । ପୁଣିଥରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଡି. ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ହେଲେ ଇଡକୋ ଏମଡି । ସେହିପରି ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ହେଲେ MSME ସଚିବ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନାଙ୍କୁ CMGIର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରଓ୍ବେଣଙ୍କୁ ଇପିକଲର ଏମଡି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିବାବେଳେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ପୁନିଆଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ସଚିବର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ୧୬ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ । ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବସିବ ବୈଠକ । ସୂଚନା ଥାଉକି,ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ରୁ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ । ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ରହିଛି ୨୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ରୁ ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ୮ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ।
ପିୟୁସିସିକୁ ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ପିୟୁସିସିକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଖାରଜ ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ PUCC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଆବେଗ ଥିଲା ଯେ ପିୟୁସିସି ହଠାତ୍ ବୋଝ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି । ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୂଆଁ କିଛି ନ ଥିଲା । ଗାଡ଼ିଟେ ଥିଲେ ପିୟୁସିସି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେମିତି ଫିଟନେସ ଦରକାର, ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ସେମିତି ପିୟୁସିସି ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାରୁ ଲୋକେ ଭାବିଲେ । ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ହେବା ଦରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି । ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଅମାନିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିୟୁସିସି ନାହିଁ କି ତେଲ ନାହିଁ କଲୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଘ୍ରତାର ସହ ପିୟୁସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଲେ ।
AIRAWAT ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ, ଭବିଷ୍ୟତ-ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହର ଗଠନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ IIT କାନପୁରର ‘AIRAWAT ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ (ARF) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।
Odisha News: ଶିଳ୍ପାୟନରେ ବଡ଼ ଧମାକା: ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୧ଟି ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଜମି
ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଗତିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ୩୧ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ଟାୱାରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କମିଟି (LAC) ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ବାଜିଛି। ଇଡକୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି।
ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଚଳିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ କ୍ରିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷକ୍ଷହ ଗ୍ରୁପ ବି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୮୨ ରନ କରିଥିଲା । ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ ସର୍ବାଧିକ ୪୫ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୋଶ ଇଂଲିଶ ଓ ମ୍ୟାଟ ର୍ୟାନଶ ୩୭ ଲେଖାଏଁ ରନ କରିଥିଲେ । ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କ ଅଡାୟର ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ୧୮୩ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ୧୬.୫ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୧୫ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।
ଡବଲ ସୁପର ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଚଳିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଂଚକ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଡବଲ ସୁପର ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରିଆନ ରିକେଲଟେନଙ୍କ ୬୧ ଓ କ୍ୱିଂଟନ ଡିକକଙ୍କ ୫୯ ରନ ସହାୟତାରେ ୧୮୭ ରନ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ସମାନ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ରହମାନ୍ନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ ୮୪ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।