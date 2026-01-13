Top 10 News Today: ୧୮ ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trending Photos
ମକର ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୯୦୦ କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡିଆ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଇଁ ୧୯୦୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୭୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆଜି ସମୁଦାୟ ୧୭୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୩୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦୁଝରର ସ୍କୁଲ, ହଷ୍ଟେଲ, ଇରିଗେସନ, ପାର୍କିଂ ଜୋନ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ୟାରିଅର କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।
୧୮ ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି
ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ (ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖ) ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଗତକାଲି( ସୋମବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ମୋଟ୍ ୪,୫୭ ହଜାର ୬୮୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ବଦଳିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାଦେଖା ଢାଞ୍ଚା
ବଦଳିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱୈତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯିବ। ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନ୍ଲାଇନରେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ପହଞ୍ଚିବ। ତାହାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି।
ଭାଙ୍ଗିବ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ନଅ ତାଲା
ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନଅ ତାଲାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ନଅ ତାଲା ଉପରେ ପଡିଛି ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି । ବିପଦସଙ୍କୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ନଅ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଦପ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ।
ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ
ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଦୋଷୀ ରହିବେ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାଗେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ୩.୫ ଭଳି ନିମ୍ନ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କହିବା ଅନୁସାରେ, ସକାଳ ୭ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ରେ ୩.୫ ତୀବ୍ରତାର ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବାଗେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କାପକୋଟ ସହର ନିକଟରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ବାଗେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ଶିଖା ସୁୟାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
୧୦ ମିନିଟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଡେଲିଭରି
ଫଟାଫଟ୍ ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ରୋକ୍ । ୧୦ ମିନିଟ୍ରେ ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରିକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବ୍ଲିଙ୍କଇଟ୍ (Blinkit) ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରି ଫିଚରକୁ ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କ୍ଵିକ୍ କମର୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ସକ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଇରାନ ହିଂସାରେ ୧୨ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨,୦୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନାମକ ଏକ ବିରୋଧୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏହି ଦାବି କରିଛି। ଇରାନ ବାହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳିରେ ଅତି କମରେ ୧୨,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ଏହାକୁ ଇରାନର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକଳନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଚାକିରି ହରାଇବେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲାନ୍ଦାପଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାପରେ ଅଜୟଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରାଯିବ।
ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍
ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସଚିବ ଓ ଓଇଆର୍ସିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ଗଲା କିଛିଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଦେବାକୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛି ତାହା ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ରାୟ ମାଗିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ଏଜେନ୍ସୀକୁ ମତାମତ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ମୁରାହରି ଶ୍ରୀ ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଏ ନେଇ ଆଗତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।