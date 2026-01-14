Top 10 News Today: ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ୭୫ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ମକର ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସପତ୍ନୀକ ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦୁଇ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଠାରେ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶୈବ୍ୟା କାବେରୀ ଘାଟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଡ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସେ।
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଖୋଲିବେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ
ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ସହାୟ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠି ଏ ପରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଓ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସଟିକ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗୌଣ ବୋଲି ନ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମାତ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗ।
ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ସମେତ ୭୫ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା
ଆମେରିକା ବୁଧବାର ୭୫ଟି ଦେଶର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଚାର୍ଜ (ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ) ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ, ରୁଷ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାକ, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କଟକଣା ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ବାସନ୍ଦରୁ ଭାରତ ବାଦ ପଡିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛି ଆମେରିକା।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଲା ମକର ଚାଉଳ
୧୩ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର
ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏହା ଦେଶରେ ୧୩ତମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୋଟ ୫୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବର୍ଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ୭୦ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଇଗ୍ନୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ଇଗ୍ନୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଗ୍ନୋ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଗ୍ନୋ ଓ୍ୱିନିୟର୍ସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ବୁଝାମଣା କରିଛି। ଏଥିନେଇ ଜାନୁୟାରୀ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଚୟ ବୈଠକ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ ବରିଷ୍ଠ
ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ଯୋଗ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କରି ହେପାଜତରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ କରୁ ନାହାନ୍ତି କି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏକ ତାଗିଦ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଗୃହ ବିଭାଗ।
ହଳଦୀ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡ
କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ହଳଦୀ ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦୀ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।
୧ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲେ କୋହଲି
"ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍" ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ODI କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ICC ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୪ ଶହ ୩ ଦିନ ପରେ, କିଙ୍ଗ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ODIରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କୋହଲିଙ୍କ ୯୧ ବଲରେ ୯୩ ରନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କୋହଲି ODIରେ ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ରାଜକୋଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶାହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଫଳରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ୮ଟି ପରାଜୟର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା।