Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3082165
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ନିଲମ୍ବନ ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ପଳାଶୁଣିରେ ଫାଟିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ନିଲମ୍ବନ ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ପଳାଶୁଣିରେ ଫାଟିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:10 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Today:ନିଲମ୍ବନ ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ପଳାଶୁଣିରେ ଫାଟିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

 

ନିଲମ୍ବନ ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ନବୀନ
ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନବୀନ । ସେ କହିଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ କରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲି କିଛି କାମ କରିବାକୁ। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲି ପାଟକୁରାବାସୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଳରେ ରହି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଳରୁ କାଢିଦିଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ମୁଖିଆ ଆସିବେ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି:ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ
ବିଗତ କିଛି ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ୮ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ବିଲିୟନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଅପୂର୍ବ ପରିମାଣରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସମ୍ଭବତଃ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେବ ତୃତୀୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ।  ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ନେଇ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ କିମ୍ବା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

'ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବ ଡିଜେଲ୍ ଚାଳିତ ଆମ ବସ୍, ଚାଲିବ ଇଭି ଗାଡି'
ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବ ଡିଜେଲ୍ ଚାଳିତ ଆମ ବସ୍, ଚାଲିବ ଇଭି ଗାଡି। ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଆମ ବସ୍ କୁ ହଟାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ଇଭି ବସ୍ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କାର୍ପ କରାଯିବା ସହ ଇଭି ବସ୍ ଆଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର।  ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଣିକି ମହିଳାମାନେ ଆମ ବସ୍ ଚଳାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ସବୁ ହେଭି ଭେଇକିଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ। ତାଲିମ ନେବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଳାଇବେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ। 

ପଳାଶୁଣିରେ ଫାଟିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର
ପଳାଶୁଣି ଛକରେ ଫାଟିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟାଙ୍କି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରରୁ କଟକ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ତେଲ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାତାୟତ ସ୍ୱଭାବିକ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାଲି ପକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। 

ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡିଲା ବାୟୁସେନା ବିମାନ
ବୁଧବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାୟୁସେନାର ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସହରର ଏକ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନଟି କେପି ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ପଛରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଖସିପଡିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବିମାନ ଥିଲା କୁହାଯାଉଛି। 

ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଡିଲା ଡ୍ରୋନ
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପରିସରରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଡ୍ରୋନକୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହି ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ନିକଟରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇଥିବା ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। 

ବଢିଲା ତାପମାତ୍ରା
ଶୀତ ନ ସରୁଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ୩୨.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ୧୯ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। 

ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଇସିସିର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଡେଡ୍‌ଲାଇନ୍‌
ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଇସିସିର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଡେଡ୍‌ଲାଇନ୍‌। ଆସନ୍ତା T-20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବା ନେଇ ଡେଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଦେଇଛି କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ। ଭାରତରୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ବାଂଲାଦେଶର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ନ ଜଣାଇଲେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ୍‌ ସଫାସଫା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ଟି ୨୦ ବିଶ୍ୱକପର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ନେଇ ବିଏମସିର ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି
ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମସି) ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ବିଏମସି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଏମସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା SOP ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅଶ୍ଳୀଳ ସଂଳାପ ଏବଂ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଦଳ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଶୋ ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Naveen Patnaik
Naveen Patnaik: ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ମୁଁହ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ନାଁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ
Delhi pollution
Delhi Pollution: ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
puri news
Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର,ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍,ଓ ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ...
piyush tripathy
ପିୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସରିଗଲା ଟିକେଟ, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...