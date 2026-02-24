Top 10 News Today:ବଦଳିଲା କେରଳର ନାଁ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାତି ୮ଟାରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ବଦଳିଲା କେରଳର ନାଁ
ମଙ୍ଗଳବାର ୨୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କେରଳର ନାମ "କେରଳମ"କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରଠାରୁ କେରଳର ନାମ "କେରଳମ" ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ଦାବିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।" ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଛି।
ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାତି ୮ଟାରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଶେଷ । ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାତି ୮ଟାରୁ ୯ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହାସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ଓ ୨ ତାରିଖରେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ତାରିଖ ରାତି ୮ରୁ ସାଢେ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରାତ୍ରି ଗୋଟାଏରୁ ଦ୍ଵାର ଫିଟା ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ। ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁରମାନେ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ଓ ୨ ତାରିଖରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନୀତି ଲାଗି ହେବ ।
ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC) ସମେତ ମୋଟ ୬ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ (PSU) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ତଥା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ।
‘ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର’
କୌଣସି ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେବନି। ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩୧ ଶହ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା ୧୫ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ୬୪ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି। ୩୧୦୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ୧୮ ହଜାର ୫୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ବାରିପଦା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାରିପଦାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଧାସଳଖ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତ ସମୟ କମିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ।
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ‘Go-Adventure’ ପୋର୍ଟାଲ
ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ 'ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ୍' ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Go-Adventure’ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ (IMF) ଏବଂ ‘ଏରୋ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (ACI) ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ରାଜଧାନୀ
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଅଚାନକ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଆଇଗିଣିଆ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକାଧିକ ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ପବନ ବହିବା ସହିତ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ କିଛି ଘରଦ୍ବାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଘ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା।
ଲିଭିଲା ସୁପରମାର୍ଟ ନିଆଁ
ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରି ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଲିଙ୍ଗିପୁର ସୁପରମାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭିଛି । ୨୦ ଘଣ୍ଟାର ପରେ ଏହି ନିଆଁ ଲିଭିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଛି । କହି ରଖୁଛୁ କି,ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗିପୁରସ୍ଥିତ ସୁପରମାର୍ଟର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ କେଉଁଠୁ ଲାଗିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ଓଡିଶା ଓ ଝାଡଖଣ୍ଡର ବିଚାରପତି
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୨୦ ଜଣ ADJ-ସ୍ତରୀୟ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଣେ ବିଚାରପତି ପ୍ରତିଦିନ ୨୦୦ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୮୦ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତିନି ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ‘ଲଜିକାଲ ଡିସ୍ପ୍ରେନ୍ସି’ ଏବଂ ‘ଅନମ୍ୟାପଡ୍’ ବର୍ଗରେ ୮୦ଲକ୍ଷ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।