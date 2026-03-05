Top 10 News Today:ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ତୃତ୍ପ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କମନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ : ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁବାର ମହାନ ଜନନାୟକ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି , ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ । ସେ କେବଳ ଆମ ଅତୀତ ଗୌରବକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଆମର ଉତ୍ତର ପୀଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ବିଜୁ ବାବୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ନ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାରମୁଜା ଖୋଲିଲା ଇରାନ
ଆଇଆରଜିସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା , ଇସ୍ରାଏଲ , ୟୁରୋପ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବି ଜାହାଜ ଏହି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ,ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆ ଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଆଇଆରଜିସି କହି ଥିଲା ଯେ, ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କେବଳ ଚୀନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ନୂଆ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ସେପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପରୁ ବାହାରେ ରହିଛି ଏବଂ ତୈଳ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସି.ଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ସିବି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ । ତେବେ ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଠ ହୋଇନଥିବାବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଇସ୍ତଫା ପରେ ପିଟିଆଇକୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି, ରାଜଭବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇ ଦେଲି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍- ମେ’ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ । ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ରୁ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ
ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଓଡିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ସିଆଇଏସଏଫର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ ଅମିତ ଶାହ। ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ନିରାପତ୍ତା ବାହିନୀର ଖାରବେଳ ରିଜିଓନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତର ଶୋକ
ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଇରାନ ଦୂତାବାସକୁ ଯାଇ ଶୋକ ପୁସ୍ତକରେ (Condolence Book) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ନେପାଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ: ୬୦%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ
ପଡୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ଗୁରୁବାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ମତଦାନ। ଆଜି ରାତିରୁ ଭୋଟିଂ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ୧୬୫ ଆସନର ରେଜଲ୍ଟ ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୪ଦିନ ଓ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ପ୍ରାୟ୧୫ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ରାମ ପ୍ରସାଦ ଭଣ୍ଡାରୀ କହିଥିଲେ,ଭୋଟିଂର ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କୁହାଯାଉଛି।
ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ
ବିହାରର ୧୦ ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପାଟଣା ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ । ନୀତୀଶ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପରେ ସାରାଦେଶରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ନୀତୀଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏନଡିଏର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ରଣନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ୍ ଯୋଗାଇଛି ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲିସ ଟିମ୍କୁ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲା ଭାରତ
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ୨୫୩ ରନ କରିଛି। ଏହା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବିସ୍ଫୋରକ ୮୯ ରନ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୪୩ ରନର ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲୋ।