Top 10 News Headlines: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର (BJD) ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (Naveen Patnaik) ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ (Snehangini Chhuria) ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 Afternoon Headlines: 1. Odisha CM Reviews Water Resources Department: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ରାଜୀବ ଭବନସ୍ଥିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ୧୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ସିମ୍ପଦ ବିଭାଗ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଭାଗର ସବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି।
2. Nuapada By-Election: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର (BJD) ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (Naveen Patnaik) ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ (Snehangini Chhuria) ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଥି ପାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡାର କୋମନା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
3. Odisha Weather Update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୧ ଓ ୨ ତାରିଖରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
4. Odisha Govt Waives Land Conversion Fees: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରି MSME ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅଣୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଲିଜ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
5. 14 Odisha Police Officers Honored: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗଠନର ୧୪୬୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ‘କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପଦକ’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୧୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି।
6. NDA Bihar manifesto: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ NDA ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ଘୋଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାର ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ NDA ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ୨୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
7. Mallikarjun Kharge On RSS: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ବନାମ ଆରଏସଏସ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଅ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖର୍ଗେଙ୍କ ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆରଏସଏସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଖର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଆରଏସଏସକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ଆରଏସଏସ-ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।"
8. Mohammad Azharuddin Takes Oath: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
9. US-India defence agreement: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶୁକ୍ରବାର ମାଲେସିଆରେ ତାଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପିଟ୍ ହେଗସେଥଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ 'ଆମେରିକା-ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା' ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ଏକ ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
10. India vs Australia 2nd T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (MCG) ରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୨୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୨୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।