Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3066195
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 Zee News Odisha Headlines: ଓଲାରେ ମିଳିବ କୋଣାର୍କ ଟିକଟ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମନା

Top 10 Zee News Odisha Headlines: ଓଲାରେ ମିଳିବ କୋଣାର୍କ ଟିକଟ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମନା

ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ୧୭୦ ଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଏଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍‍ ଲାଇନ୍‍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେଟିକେଟ  ମିଳିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏଏସ୍‍ଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏବେ ଫୋନ୍‍ପେ’ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଲା ଆପ୍‍ ଦ୍‍ୱାରା କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଟିକେଟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ

|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:32 AM IST

Trending Photos

Top 10 Zee News Odisha Headlines: ଓଲାରେ ମିଳିବ କୋଣାର୍କ ଟିକଟ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମନା
  1. ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ୧୭୦ ଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଏଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍‍ ଲାଇନ୍‍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେଟିକେଟ  ମିଳିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏଏସ୍‍ଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏବେ ଫୋନ୍‍ପେ’ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଲା ଆପ୍‍ ଦ୍‍ୱାରା କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଟିକେଟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।
  2. ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ଉତ୍ତରା ପବନବହିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।
  3. ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଏହି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ଯାଏ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
  4. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୧୮  ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିନେଇ ଏକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଣପୁରଠାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।
  5. ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଆଇନ ଏସ୍‍ମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଯାଏ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ୧୦ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦମନନୀତି ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ଓମ୍‍ସା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି।
  6. ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ କଳ ମାଲିକ ବା ମିଲରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମିଲର ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
  7. ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ  ଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସହଭାଗୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ https://budget.odisha.gov.in/ ସହିତ ଇ-ମେଲ୍, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ  ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।
  8. ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆମ ବସ୍‍ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। କେବଳ ବସ୍‍ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା କ୍ରୁଟ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।  ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ  ଆଡାସ ଏବଂ ଡିଏଫ୍‍ଏମ୍‍ଏସ୍‍ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବସ୍‍ ଆଗକୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବା ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଆପେ ରହିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନାହିଁ।
  9. ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ କି? ଏହା ମୌଳି ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କି ନା? ପରିବହନ ଆଇନ କ’ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କରିଛି କି? ଏମଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
  10.  ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ପିଏମ୍‍୧୦ ଏବଂ ୨.୫ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଉଛି। ଏପରି ଧୂଳିକଣା ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିନ୍‍ ସିଟି ସମେତ ୫ ସହରରେରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍‍ ୧୦ ବିନ୍ଦୁରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି।
Add Zee News as a Preferred Source

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ONDC
ASI Tickets: କୋଣାର୍କ ଟିକଟ ଏବେ ONDCରେ, ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାରକୀ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍‍ ଲାଗି ସହଜ ଟିକଟ
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
Top 10 Headlines: ଓଲାରେ ମିଳିବ କୋଣାର୍କ ଟିକଟ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମନା
Donald Trump
Donald Trump: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
Donald Trump
Trump Explains Venezuela Operation: ଭେନେଜୁଏଲା ଅପରେସନର ପୂରା ଘଟଣା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
delhi bulldozer action
Delhi Bulldozer Action: ଅଧ ରାତିରେ ତୁର୍କମାନ ଗେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମସଜିଦ