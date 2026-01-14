Top 10: ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିପା ଭୂତାଣୁ ଭୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହିଦିନଠାରୁ ଶୀତ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମକର ରାଶି ଚଳନ ହେଉଥିବରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗଣନା କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆଜିର ଦିନର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ ମକର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କର ମକର ଚୌରାସି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାସହ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ୧୮୪୩ ମସିହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଫକୀର ମୋହନ ନିଜ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ରଚନାର ଜନକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ। ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚକାଙ୍କ ତାଲିକା-୨୦୨୬ରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହି ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ୨୨୭ରୁ ୧୯୨ ଦେଶକୁ ମାଗଣା ଭିସାରେ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପଅଦାନ କରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ୮୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହା ୮୫ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଭାରତର ପାସପୋର୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ୫୫ଟି ଦେଶକୁ ବିନା ଭିସାରେ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପ୍ରଚାର ସହ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଯାନ ବାହାନଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ପୁଲିସ। ମଙ୍ଗଳବାରଦିନ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅପରେସନ୍ ଜୀବନରକ୍ଷା ନାମକ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯିଏ ନିୟମଠୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲା ତା’ ଉପରେ ଲାଗୁଥିଲା ବଡ଼ ଜରିମାନା। ଏହିପରି ଭାବେ ପୁଲିସ ଆଜି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୪ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଭାବେ ଆଦାୟ କରିଛି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ବିଚ୍ୟୁତି ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୮୬୫ଟି କାଠ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୭ଟି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ବାକି ୮୧୮ଟି କାଠ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜାତୀୟ ସବ୍ଜୁନିୟର ରଗ୍ବୀ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ, ରଗବୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ରଗବୀ ଆସୋସିଏସନ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ନେଇ ୧୯ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ୨୦ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇ ନର୍ସ ନିପା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରାଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦୁଇ ନର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନାକୁ ଏମ୍ସ ପଠାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ ଖାଦ୍ୟ, ପଶୁ ବା ସିଧାସଳଖ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ମଳମୂତ୍ର, ଲାଳ, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ମହାମାରୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆ ଆସ କରିଥାଆନ୍ତି ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ୪ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୬୮୧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ମହିଳା ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇବେ। ଏଥିଲାଗି ସରକାର ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।