Top 10 new: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Digha Jagannath Mandira: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଫାଟକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଓ ଆପତ୍ତି ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଫାଟକରେ ଥିବା ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ଲେଖା ଫଳକକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର’ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ‘ଧାମ’ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବାବେଳେ, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
2.Odisha Crime News: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଗମରାରେ ଏକ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ମସାଜ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭରତପୁର ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳଥିଆର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପାର୍ଲର ମାଲିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି (୫୦) ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡମ୍ବା ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଗଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ (୫୨) ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
3.Shankaracharya Case: ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଟୁକମାନଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବେ ନିଜ ପୂର୍ବ ବୟାନରୁ ପଛକୁ ହଟି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଶୁତୋଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୁରୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
4.Odisha Police: ରାଜ୍ୟର ୧୭ ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ (IPS) ଅଫିସରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏଡିଜିପି) ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିରିକ୍ଷକ (ଆଇଜିପି) ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଜଗତସିଂପୁରର ଜିଲ୍ଲାର ନୀରିକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ରେଳବାଇ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଅନୁଗୁଳ,ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସମ୍ବଲପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।ଏଡିଜି ରାଜେଶ କୁମାର ନୟାଗଡର ତଦାରଖ କରିବେ, ଏବଂ ଏଡିଜି ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତି ଯାଜପୁରର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏଡିଜି ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୋୟଲ କଳାହାଣ୍ଡି,ଏଡିଜି ଏସ. ସାଇନି ବୋଲାଙ୍ଗିରର ତଦାରଖ କରିବେ।
5.Odisha News: ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ (SIR) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌର ସ୍ତରରେ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
6.Gold Rate: ସୁନା ଓ ରୁପା ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୪,୩୦୦ ଟଙ୍କା କମିଥିବାବେଳେ ସୁନା ଦର ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଆସିଛି। ସେହିପରି ରୁପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। କିଲୋ ପିଛା ରୁପା ଦାମ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କମି ଏବେ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ପ୍ରଭାବ ଓ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୁନା-ରୁପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର।
7.Delhi Metro Life: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ଡିଟିସି ବସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା) ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ (DTC) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 'ସାଧାରଣ ପରିବହନ କାର୍ଡ' କିଣିବା କିମ୍ବା ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ପରିବହନ ଭତ୍ତା (ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବାଦ ଦେଇ)ର ଅତି କମରେ ୨୫% ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏପରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ପରିବହନ ଭତ୍ତାର ୧୦% ସହିତ ସମାନ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ। ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ଯୋଡାଯିବ।
8.Indian Army: ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ-ମୋବାଇଲ୍ ତୋପ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ K9 ବଜ୍ର ସ୍ୱୟଂ-ଚାଳିତ ହୋୱିଜର୍ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ୨୩ ହଜାର କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସର୍ବବୃହତ ତୋପ କ୍ରୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବୋର୍ଡ (DPB) ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
9.Pak attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଫଗାନ ବାୟୁସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଆଫଗାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଫଗାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପୁଣି ଥରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
10.Hardik Pandya: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଚୟନ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (CoE)ରେ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ସେ ବିସିସିଆଇକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଚୋଟ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।