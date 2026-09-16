Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.UPI Charges: ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କିଛି UPI ପର୍ସନ-ଟୁ-ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ (P2M) କାରବାରରେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ (MDR) ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନହିତ ଯାଚିକା (PIL) ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ଅଞ୍ଜନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯାଚିକା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ର ନୋଟିଫିକେସନ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରେ ଘୋଷିତ MDR ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ P2M UPI କାରବାର ଉପରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ ହେବ। ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କାରବାରରେ MDRର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଚାର୍ଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ; MDR ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।
2.UPI ଲେନଦେନ ଉପରେ ନୂଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ (MDR) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନୂଆ UPI ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକା ଓ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। UPI ଉପରେ ଚାର୍ଜକୁ ସେ ‘UPI ଟ୍ୟାକ୍ସ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
3.Ganesh Visarjani Tragedy: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଅଧୀନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଓରନାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଗୋପାଳପୁର ନଦୀରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଣି କରିବା ସମୟରେ ୪ ଜଣ ଯୁବକ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଏରସମା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
4.Cyclone: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି IMD ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। IMDର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
5.Subhadra Yojana: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
6.Dahibara: ହିବରା ଖାଇ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ୍ ବାଙ୍ଗୁରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ସକାଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବୁଲା ଦହିବରା ବିକାଳିଙ୍କଠାରୁ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାତି ହେବା ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
7.EPFO: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ଅଧୀନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ବେତନ ସୀମାକୁ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ EPFO କଭରେଜ୍ ଅଧୀନକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟନିଧି, ପେନ୍ସନ୍ ଓ ବୀମା ଭଳି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ।
8.Nandankanan: ନନ୍ଦନକାନନର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ତିନି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କଠାରେ ସିଭିୟର ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଇନ୍-ହାଉସ୍ ହେମାଟୋଲୋଜି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରକ୍ତହୀନତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆସିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।
9.Gold Hallmarking Fee: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଗହଣା କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସୁନା ଗହଣାର ହଲମାର୍କିଂ ଫି’ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ (BIS)। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ସୁନା ଗହଣା ପିଛା ୪୫ ଟଙ୍କା ହଲମାର୍କିଂ ଫି’ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ୭୫ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଗହଣା ପିଛା ୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଫି’ BIS (Hallmarking) Amendment Regulations, 2026 ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଦର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ Assaying and Hallmarking Centres (AHCs)ରେ ସୁନା ଗହଣା ହଲମାର୍କିଂ କରାଇବା ପାଇଁ ଜୁଏଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଗହଣା ପିଛା ୭୫ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଫି’ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
10.Team India: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର। ଆହତ କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମଇଦାନରୁ ଦୂରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର୍ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ୍ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।ଶ୍ରେୟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର୍। ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଫିଟନେସ୍ ଫେରିପାଇବା ପରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଜରିଆରେ ସେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।