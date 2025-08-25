Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 25, 2025, 03:52 PM IST

1. Vigilance: ଗିରଫ DFO ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍‌ ଯାଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ।

2.Odisha News: ଦାଦନ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍‌। କାହିଁକି ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। କାରଣ ଖୋଜାଯାଇ ନିରାକରଣ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଇନ୍‌ପୁଟ୍‌ ସବସିଡି ଯୋଗୁଁ ଦାଦନ କମିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ।

3.BJD Politics: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିରେ  ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଆହ୍ୱାନକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବ ଏହି ଦଳ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ବିଜେଡିରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି କୋଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀତ ହେଉଛି। ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସମୀକରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ହେଲା ସୁଜାତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ଆଗକୁ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ବିଜେଡିକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ହାଇଜାକ୍‍ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଏଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। 

4.Israel Attack:  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ୟେମେନର ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ସାନାରେ ଥିବା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସାନା ହୁଥି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ହୁଥି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ।

5.Delhi Metro: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ (DMRC) ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଲାଇନରେ ଭଡ଼ା 1 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନରେ 1 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଡିଏମଆରସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ୧୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଭଡା ୬୪ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୮ ବର୍ଷ ପରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନରେ ଭଡା ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

6.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ୩୦-୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

7.Farmer Registration: ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା କଲା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ୯୮୩ ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆଜି ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି। ଗତବର୍ଷ ୧୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ୪୬୨ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ମିଡ୍‌ଲି ମ୍ୟାନ୍ ଫାଇଦା ନ ନେବାକୁ ଏ ବର୍ଷ E-KYC। ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ସେଲ୍‌ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 

8.Flood: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ଓ ରାଜଘାଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। 

9.Naveen Pattnaik: ନବୀନ ନିବାସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ।

10.Parineeti Chopra Raghav Chadha: ବଲିଉଡର ପାୱାର କପଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ କପିଲ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଘବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ବୋଲି ଇସାରା ଦେଇଥିଲେ। ରାଘବ ଏବଂ ପରିଣୀତି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଅତିଥିଙ୍କ ଆସିବାର ଖବର ଏକ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 1+1=3 ଏବଂ ପିଲାର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି।

Priyambada Rana

