Top 10 News: ବିଳାସପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯୁକ୍ତ ୨ ନାମଲେଖା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

4 November Top 10 News Headlines: 1. Odisha CM Seeks MEA Help: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋହନ ସରକାର ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦାନର ଅଲ୍ ଫାସିରରେ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ (RSF) ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
2. RI Caught Taking Rs 60k Bribe: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତଳସିଂର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ପରିଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଛଅଟି ପୈତୃକ ଜମି ପ୍ଲଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
3. Plus II Exam Enrollment Deadline Extends: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୋନ୍ଥା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE), ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ଷିକ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
4. Odisha Reviews Financial Progress: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସଚିବ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
5. SI Exam Scam update: ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର JMFC (ଗ୍ରାମୀଣ) କୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସିଲିକନ୍ ଟେକଲ୍ୟାବ୍ ମୁଖ୍ୟ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
6. Traffic Advisory Issued for Baliyatra: ମହାନଦୀ କୂଳରେ ନଭେମ୍ବର ୫ ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ରାଫିକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ କଟକ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଭାରୀ ଯାତାୟାତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
7. Bilaspur Train Accident: ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।
8. Big News on Bullet Train: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ୨୪୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନେଟୱାର୍କ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଜମ୍ମୁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
9. India A Squad for Rising Stars Asia Cup: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳୁଛି। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
10. ICC Takes Action: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଇସିସି ଏବେ ସେହି ବିବାଦ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରାୟ ଶୁଣାଇଛି। ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।