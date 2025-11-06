Advertisement
Top 10 News: ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ, JNUରେ ପୁଣି ବାମପନ୍ଥୀର କମାଲ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ  ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ ୨୪୦୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:58 PM IST

6 November Top 10 News Headlines: 1. Odisha Civil Services Main Exam Results Out: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ  ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ ୨୪୦୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୭୮୧ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ଓପିଏସ୍‍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

2. Nuapada By-Election 2025: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ ୧୯୫୧ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୫ ଅନୁସାରେ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଏକ୍‍ଜିଟ୍‍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। 

3. Retired Tahasildar Gets 2 Yrs RI: ଆଜି ବାରିପଦାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭୀମସେନ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

4. Odisha Vigilance Arrests Keonjhar DSSO: ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ (ଫୋନପେ) ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଏନଜିଓରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DSSO) ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।

5. Bihar Election Phase 1 Voting Percentage: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟରମାନେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ୬୪.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାରି ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ୨୦୦୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ୬୨.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। 

6. JNUSU Election Result 2025: ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବାମପନ୍ଥୀ ସଭାପତି ପଦ ସମେତ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ABVP ଗତବର୍ଷ ଜିତିଥିବା ଗୋଟିଏ ଆସନକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଛି।

7. Kannada actor Harish Rai died: କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ହରିଶ ରାୟଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। KGF ରେ ଚାଚା ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ହରିଶ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। 

8. Pakistan Fires into Afghanistan Taliban: ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗୁଳିବର୍ଷା କରିଛି। ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାମରିକ ସୂତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏଜେନ୍ସି ଏଏଫ୍ପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗୁଳିବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାମରିକ ସୂତ୍ର ଗୁଳିବର୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଛି, "ପାକିସ୍ତାନ ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।" 

9. Money Laundering Case: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଉଭୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ୧୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବେଟିଂ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଏହି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। 

10. India vs Australia 4th T20I: ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୪୮ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୧ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ୧୬୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦଳ ୧୮.୨ ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ କେବଳ ୧୧୯ ରନ୍‌ କରିପାରିଥିଲା। 

