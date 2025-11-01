Top 10 News: ୩ ତାରିଖରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍-୩ ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ମେଳା ‘ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା’ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
1 November Top 10 News Headlines: CM Majhi Inaugurates Subhadra Shakti Mela: ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍-୩ ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ମେଳା ‘ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା’ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
CM Majhi Inaugurates 44 New Sub Registrar Offices: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୪ଟି ତହସିଲରେ ନୂଆ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ତହସିଲରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ସେବା ସୁବିଧାରେ ପାଇବା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର।
Local Holiday Declared In Four Districts: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ଚାରିଟି ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା - ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
CM Launches SiCSem Project with Bhoomi Pujan: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡିଶା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଠାରେ SiCSem ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ଭୂମି ପୂଜନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମୁଦାୟ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଏହି ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
Cloud seeding Delhi pollution: ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୨୯୫ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଖରାପ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
IndiGo Flight: ଶନିବାର ଦିନ ଜେଦ୍ଦାହରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବିମାନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନଥିଲା।
Andhra Pradesh stampede: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଥିବା କାଶିବୁଗା ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକାଦଶୀରେ କାଶିବୁଗାର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Earthquake in Leh: ଅପରାହ୍ନରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତର ଲେହରେ ମଧ୍ୟ ୪.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଲେହରେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଭୂମିରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା।
Rohan Bopanna Retirement: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସରେ ନମ୍ବର ୧ ରାଙ୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଟେନିସ୍ କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Women World Cup 2025 Final: ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡକ୍ଟର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଟ୍ରଫି ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।