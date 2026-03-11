Top 10 News Headlines: ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା, କଂଗ୍ରେସ କଣ କଲା ଅପପ୍ରଚାର ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Odisha Crime News: ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନୁଖାପଡା ପତଣ୍ଡା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସିସିଟିଭି ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ବିଷ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁର ବବୁଲ ଦାସ ଙ୍କର ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ଦାସ। ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ଓ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
Tahasildar Suspended: ମଦ ପିଇ ଅଫିସ ଆସିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ତହସିଲର ୩ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ୩ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଲସିବ ସିଂହ ଲାଗୁରୀ, ଅମିନ ଲୋଚନ କୁମାର ସାମଲ ଓ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାହୁ । ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ୍ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମଦ ପିଇ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଗାଁ ତହସିଲଦାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
Odisha BJD Protest: ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆନେ୍ଦାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ମହିଳା, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ, ମହିଳା, ଯୁବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ, ଲଗାତାର ଦରବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
Odisha News: ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା “ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ” ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଜାରି ରହିଛି। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତର ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକ ଓ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଭାରତର ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ।
Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲ୍ଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ବରର ସହିଦ ନଗରରେ ଥିବା ଏକ କୋଠା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲ (ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଅଫିସ)ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲୀ ଦୁଚିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଦଲପାଲଡିଆରେ ଥିବା ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ସହ କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଥିବା ସହକାରୀ ନିବାସରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି।
India Weather Report: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସମେତ ସାତଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ବର୍ଷା ସହିତ, ଗରମ ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଏହି ସମୟରେ, ୧୨ ତାରିଖରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Modi Target Congress: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ପୂରା ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ। କେରଳର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ, ବିଜେପି-ଏନଡିଏ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ପରିହାସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଏକାଠି ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛନ୍ତି।"
Loksabha Speaker: ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଧ୍ୱନୀମତରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେଉନଥିବା, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଆଣୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ । ଏନେଇ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଧ୍ୱନୀମତରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି ।
Harish Rana Euthanasia Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଜିଆବାଦର ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
IPL 2026 Schedule: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର 19ତମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। IPL 2026 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେତୁ, BCCI କେବଳ 20 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ IPL 2026 ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ, BCCI ପ୍ରଥମ 20 ଦିନ ପାଇଁ IPL କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ RCB ଏବଂ SRH ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ RCB ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳିବ। ତଥାପି, BCCI ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ।