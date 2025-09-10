Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-France Violence After Nepal: ନେପାଳ ପରେ ବୁଧବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅନେକ ସହରରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
2-Rajendra Sing Dholkia: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୂଆପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଯାହାକି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଆଗରେ ବିଶାଳ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ବିଜେଡିରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆଗକୁ ଏ ଆସନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କି ନା ତାହା ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ସରକାର ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେବ।
3-Weather News:ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ବିସ୍ତୁତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରପଲାଇନ୍ ଓ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବିଶେଷକରି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ୨୨.୫ ସେମି କଳାହାଣ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କୋଟ୍ରାଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ୫.୮ ସେମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
4-Naveen Nibas: ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଲେଶ୍ଵର ବିଜେଡି କଳି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରିବାକୁ ଦାବି। ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସକୁ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଵାସିନୀ ସାହୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ରେମୁଣା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବିଦୁସ୍ମିତା ମହାଳିକ ମଧ୍ୟ ମେଳିରେ ସାମିଲ।
5-Bani Vihar: ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ କାଲି ବିଦା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ କ୍ବାର୍ଟର୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, କାଲି ବିଦା ହେବେ। ଆଜି ସରୁଛି ନୋଟିସ୍ର ଡେଡ୍ଲାଇନ, କାଲି ପୋଲିସ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସିପି ଜୋନ୍-୫ ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ସେନାପତି। ବସ୍ତି କରି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ କହିଲେ। ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦା ପରେ ଏବେ କ୍ବାର୍ଟର୍ସ କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ।
6-Train: ପେନଡ଼ରୁଟି-ସିମାଚଳମ ଅପ୍ ଲାଇନ ମଧ୍ୟରେ ବାଲାଷ୍ଟ କ୍ଲିନିଂ ମେସିନ୍ (BCM) କାମ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅବରୋଧ ହେତୁ,ଟ୍ରେନ ସେବାଗୁଡିକ ବାତିଲ ରହିବ । ୧୧.୦୯.୨୦୨୫ ଏବଂ ୧୩.୦୯.୨୦୨୫ ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୫୨୫ ବ୍ରହ୍ମପୁର - ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ ରହିବ। ସେହିପରି, ୧୦.୦୯.୨୦୨୫ ଏବଂ ୧୨.୦୯.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୫୨୬ ବିଶାଖାପାଟଣା - ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ ରହିବ।
7-Forest Staffer Caught Taking Rs 30K Bribe: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ନିକୋଲସନ ଫରେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର ଡେପୁଟି କଞ୍ଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପଚାନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ।
8-Jagannath Temple To Remain Closed For 5 Hours: ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବନକଲାଗି ରୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି।
9-Subhadra Yojana 2025: ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ନିସ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କୌଣସି କାରଣ ବସତଃ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ,ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏ-ବେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଟି ଯାକ କିସ୍ତି କଟି ଯାଇଛି। ଏକା ବେଳକେ ସେମାନଙ୍କୁ ୨ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ, ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ପରିବହନ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା।
10-India vs UAE Asia Cup 2025: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜକ UAE ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। IND vs UAE ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇର ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।