Top 10 News Headlines: ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ, ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଦେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ

Zee Odisha

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:01 PM IST

Kalabaisakhi Effect: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ। ଅପରାହ୍ଣରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ପାଗ। ଅଚାନକ ଘୋଟି ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ପବନ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ। 

Khadi Chuan Utsav:ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ର ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ।

Puri Airport Permission: ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅନୁମତି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଇନ-ପ୍ରିନ୍ସପଲ ଷ୍ଟେଜ-୧ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ମିଳିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ୨୭.୮୮ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଛି। 

Crime News: ଖୋର୍ଦ୍ଧାଜିଲ୍ଲା ଜାନକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନିକଟସ୍ଥ ଶାଗୁଆନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଲିସ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ନିଶା କାରବାରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ପୁଲିସ ପ୍ରାୟ ୫୨ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୨୮ ମିନିଟରେ ଜାନକିଆ ଥାନା ଏସ.ଆଇ  କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ, ହଜ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ଆଧାରରେ ସେ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଜର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ।

World Atheltics Championship: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ କ୍ରୀଡାସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପତାକା ଶନିବାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପତାକାକୁ ଗ୍ରହଣକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡିଶାର କ୍ରୀଡାପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ୨୦୨୮ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏହି ପତାକା ଆମ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ । 

Labour Department: ଏଣିକି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାହେବ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମ। ନଲେଖିଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଲୋୟର୍ ପିଏମଜିରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ୨୦୨୬ ପାଳନ ଅବସରରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଚେତନ ରଥ ବାହାରିବା ସହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।  

Jatra Controversy: ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ସମାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଯିବା ପରେ ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଟିକିନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପରେ ସେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପୋଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।

Petrol-LPG Issue: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଏଲପିଜିର ଆତଙ୍କ କ୍ରୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନା ବାଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେି ନିରାଶ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

LPG Tanker News: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ତେହେରାନ୍ ଜର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳି କିଛି ବନ୍ଧୁ ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତର ଏକ LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସୁଛି । ଶ୍ରୀନ୍ ସାନଭି ଏବେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର୍ ହୋଇ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଏହା ଗୁଜୁରାଟ ଆସିବ । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର୍ ହେବା ପରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି ଇରାନ୍ । 

Donald Trump: ଇରାନକୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରୁ ଅବରୋଧ ନ ହଟାଇଲେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ 'ନର୍କର ବର୍ଷା' ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପାଇଁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଟେନସନରେ ରହିଛି। 

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

