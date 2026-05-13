Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3216026
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ମୋଦୀଙ୍କ କଥା ମାନି କାରକେଡ୍ ଅଧାକୁ କମେଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମୋଦୀଙ୍କ କଥା ମାନି କାରକେଡ୍ ଅଧାକୁ କମେଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 13, 2026, 09:58 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: ମୋଦୀଙ୍କ କଥା ମାନି କାରକେଡ୍ ଅଧାକୁ କମେଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Headlines 1- ଚାରି ଦିନ ହେବ ବନ ବିଭାଗର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି ଚିତା ବାଘ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବନାଞ୍ଚଳର ରତନେଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ବାଘ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ବେଳର ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଭାଗ । ସେପଟେ ବାଘ ଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପ୍ରଚାର ହେବାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Headlines 2- ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାରଦ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର। ଖରା ତାତିକୁ ବଳି ଯାଉଛି ପାଣି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ତାତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ପିଏଚଡି  ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୌରପାଳିକାର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ବଲାଙ୍ଗିର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି।

Headlines 3- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ । ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଏକାଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ । ଆଉ ଯେତିକି ବି ମିଳୁଛି, ତାହା ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ । ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପେଟ୍ରୋଲ ବିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି ପମ୍ପ୍ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ଘଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେପଟେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ । ଡହଡହ ଖରାରେ ଗାଡ଼ି ଠେଲି ଠେଲି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତୈଳ ନ ଥିବା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 4- ଆସନ୍ତା ୨୦ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ । ବନ୍ଦ ନେଇ ନିଷ୍ପତି ନେଲା ଉତ୍କଳ CHEMIST ଆଣ୍ଡ DRUGIST ଆସୋସିଏସନ୍ ।  ଅନ୍ ଲାଇନରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ ନେଇଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ।  ଡ୍ରଗ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କସମେଟିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରୟର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ । କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ଜରୁରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ଅନ୍ ଲାଇନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

Headlines 5- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଅଧାକୁ କମିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାରକେଡ୍ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ବାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କାରକେହ୍ ଅଧା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିକୁଡିକୁ କମ୍ କରି ଅଧା କଲେ । ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବପ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସୁନା ନ କିଣିବା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦେଶଗସ୍ତ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ, EV ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପିଲ । 

Headlines 6- ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ନୋଟିଫାଏ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏସବୁକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଦେଶର ପୁରୁଣା ୨୯ଟି ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ହଟାଇ ଏବେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ‘୪ଟି ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍’ । ଏଥିରେ ଦରମା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ କାମ ସହିତ ସଡିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ୱାର୍କ କଲ୍ଚର ରହିଛି । ସରକାର ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Headlines 7- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହା ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଚିକାଗୋ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ସାଂଘାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ, ପ୍ୟାରିସ ଏବଂ ଟୋରଣ୍ଟୋ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରିଛି ।

Headlines 8- ତଲପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ତଲପତି । ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ୧୪୪ ଏବଂ ବିରୋଧରେ ମିଳିଲା ୨୨ ଭୋଟ୍ । ଏହି ବିଜୟ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । AIADMK ର ପ୍ରାୟ ୪୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ବିଧାୟକ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ୨୩୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ୧୧୮ । ଏବେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ୧୪୪ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ।

Headlines 9- ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ତ୍ରି-ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ (ନମ୍ବର ୧୮୪୦୭/୧୮୪୦୮ ପୁରୀ–କୋରାପୁଟ–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୋଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ରୋଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, କାକିରିଗୁମା ଏବଂ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁଗମତା ମିଳିପାରିବ।

Headlines 10- ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଉପହାର । ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ MSP ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ମୁଖ୍ୟ ଖରିଫ ଫସଲ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ କପା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ପକେଟକୁ ଯିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ୨୦୨୬-୨୭ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ସରକାର ୧୪ଟି ଶସ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା MSP ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୪ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

Also Read: Hanta Virus Update: କୋରୋନା ପରି ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ନାମ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ?

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Hanta Virus Update
Hanta Virus Update: କୋରୋନା ପରି ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ନାମ ପଛରେ କାରଣ କ'
Odisha Lok Bhavan
Odisha Lok Bhavan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲା ଓଡ଼
Train Permission
Train Permission: ପୁରୀ–କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ତ୍ରି-ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପା
Ratha Yatra 2026
Ratha Yatra 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସ୍
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦେଶରେ କେବେ ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ